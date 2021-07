Jeevansathi encorde à Sonam Bajwa pour sa campagne #FixYourMatchYourWay

in

Jeevansathi.com a engagé l’actrice Sonam Bajwa pour sa campagne de médias sociaux et numériques #FixYourMatchYourWay. Le partenariat aidera la marque à consolider sa position de leader et à renforcer sa crédibilité sur le marché du Nord, a déclaré la société dans un communiqué.

Selon l’entreprise, la campagne médiatique numérique dirigée par vidéo est conçue pour plaire au public parlant le pendjabi à travers l’Inde du Nord, qui recherche le partenaire de vie parfait. “Sonam est très populaire dans ces régions et son influence au sein de la communauté peut aider Jeevansathi à devenir la marque préférée de choix”, a-t-il déclaré.

À travers la vidéo, le message clé que Sonam transmet à ses abonnés est que les fonctionnalités de l’application mobile de Jeevansathi.com peuvent aider les gens à prendre des décisions éclairées tout en trouvant leur homologue idéal et en initiant des conversations avec eux dans l’application elle-même.

Sonam est un nom bien connu au Pendjab et à Delhi, sa popularité croissante témoigne du travail remarquable qu’elle a accompli dans l’industrie cinématographique du Pendjab, a déclaré Sumeet Singh, directeur du marketing chez Info Edge. “Trouver le match parfait est le rêve de tout le monde et comme le montre sa vidéo, chez Jeevansathi.com, nous comprenons vos préférences et vous aidons à trouver votre partenaire de vie idéal”, a-t-il ajouté.

Pour Bajwa, Jeevansaathi combine magnifiquement le style de vie contemporain avec la philosophie indienne traditionnelle. «La plate-forme rend le jumelage beaucoup plus pratique pour les familles tout en répondant aux besoins de ma génération. Il est important pour les Punjabis de trouver des personnes ayant des valeurs et des antécédents familiaux similaires, et les filtres de Jeevansathi vous aident à trouver votre partenaire idéal », a-t-elle ajouté.

Ces derniers temps, la marque s’est concentrée sur le marketing d’influence et les campagnes vidéo avec plusieurs célébrités pour renforcer sa position sur le marché. Récemment, Jeevansathi a également collaboré avec Parmish Verma, un nom connu dans l’industrie du cinéma et de la musique pendjabi.

