Jef Holm a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire contre Robby Hayes

Selon E! Nouvelles.

« Robert vivait dans ma maison, mais plus maintenant. Il continue d’entrer dans les locaux et de me harceler et je ne me sens pas en sécurité avec lui », a affirmé Jef dans des documents judiciaires obtenus par E! Nouvelles et nous hebdomadaire. “Il me menace et n’a toujours pas arrêté à ce jour.”

Jef a ajouté dans les documents que Robby “affirme qu’il a des biens là-bas et c’est pourquoi il entre mais il n’est pas sur le bail et me fait peur”. Il a affirmé que Robby “entre dans la propriété et devient hostile” au moins “une fois par semaine”, et a déclaré qu’il avait été menacé en juillet 2021 :

« J’étais seule chez moi lorsqu’il est entré brusquement et agressivement commencé à me menacer et je me sentais très en danger. [Robby] m’a crié dessus et m’a menacé et est entré sans permission. “

Selon E! Nouvelles. Us Weekly rapporte qu’une audience aura lieu le 30 août, au cours de laquelle Robby pourra faire une déclaration pour sa défense et Jef pourra témoigner au cas où il souhaiterait prolonger l’ordonnance de non-communication.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io