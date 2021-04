Jeff Becerra de Possessed détaille les complications post-chirurgie du lambeau

Jeff Becerra des pionniers du death metal californien POSSÉDÉ dit qu’il «a affaire à une infection» après avoir récemment subi une chirurgie par lambeau.

JeffSon opération consistait essentiellement à prélever une section de peau avec un apport sanguin intact et à la placer sur la zone blessée pour réparer une plaie de pression grave qu’il avait développée après avoir été en fauteuil roulant pendant si longtemps. Seules les escarres sévères nécessitent une reconstruction par lambeau.

Tard samedi soir (24 avril), le musicien de 52 ans a partagé une photo de lui allongé sur un lit d’hôpital, et il a inclus le message suivant: “La huitième semaine, la chirurgie n’a pas eu lieu exactement comme nous le voulions. avec une infection qui est apparue à partir de l’endroit où trois points d’incision se sont rencontrés. J’espère qu’avec l’aide d’antibiotiques puissants, je pourrai enfin aller bien pour la première fois en 11 ans, mais c’est pour le moins difficile. Je reste ici jusqu’à Je suis guéri ou je suis à court d’options. “

Il a poursuivi: «La Commission mixte américaine sur la sécurité des patients estime que plus de 2,5 millions de patients dans les établissements de soins aigus souffrent d’escarres de pression et que 60 000 meurent chaque année de complications des escarres. #Jeffbecerra #possessed #wheelchair #musician #disabilityawareness (à Reno, Nevada, USA)

Plus tôt dans le mois, Becerra a décrit sa chirurgie du lambeau en détail dans un article séparé, en disant qu’il “consiste essentiellement à découper une grande tache de chair de mon coccyx jusqu’à l’os, à broyer l’os et à retirer tous les os morts. Après cela, un fer à cheval une incision en forme est coupée tout autour de mes fesses et filetée, puis une entaille sur le côté vers mon dos pour permettre à la pièce entière de pivoter pour couvrir la plaie. L’ensemble est ensuite cousu de l’intérieur, à nouveau cousu au milieu de la chair , et agrafés ensemble tout autour. “

POSSÉDÉ à l’origine se sont séparés en 1987, laissant derrière eux un héritage court mais très influent, notamment leur 1985 “Sept églises” premier album, largement considéré comme le tout premier album de death metal. Tensions internes après la sortie des 1987 “Les yeux de l’horreur” L’EP a conduit à la dissolution du groupe, avec le guitariste Larry Lalonde rejoindre les tech-thrashers de la région de la Baie ILLUSION AVEUGLE, ensuite PRIMUS, tandis que chanteur / bassiste Becerra, guitariste Mike Torrao et batteur Mike Sus chacun allant dans des directions différentes.

Deux ans après POSSÉDÉest divisé, Becerra a été victime d’une tentative infructueuse de vol à main armée, le laissant paralysé de la poitrine vers le bas et l’envoyant dans une spirale d’abus de drogues et d’alcool. POSSÉDÉ a été réactivé par Torrao en 1990 avec une gamme complètement différente, mais n’a sorti que deux démos avant de se dissoudre en 1993. Becerra puis réformé POSSÉDÉ en 2007 avec sa propre programmation, qui a sorti son premier album studio en 33 ans, “Révélations d’Oubli”, en mai 2019.