Jeff Becerra de Possessed marche à nouveau pour la première fois en plus de 30 ans

POSSÉDÉ leader Jeff Becerra, qui a été abattu lors d’un vol en 1989, le laissant partiellement paralysé et en fauteuil roulant, dit qu’il a pu remarcher pour la première fois depuis plus de 30 ans à l’aide de jambes robotisées.

Plus tôt dans la journée (samedi 18 septembre), Becerra a partagé une vidéo de lui faisant quelques pas dans ce qui semble être un centre de physiothérapie ou un hôpital, et il a inclus le message suivant : J’ai encore marché ! J’ai marché à nouveau pour la première fois depuis plus de 30 ans à l’aide de jambes robotisées #jeffbecerra #possessed #possessedband #rewalk #rewalkrobotics #smallmiracles”.

POSSÉDÉ divisé à l’origine en 1987, laissant derrière lui un héritage court mais très influent, notamment leur 1985 “Sept églises” premier album, largement considéré comme le tout premier album de death metal. Tensions internes après la sortie des années 1987 “Les yeux de l’horreur” EP a conduit à la dissolution du groupe, avec le guitariste Larry Lalonde rejoindre les techno-thrashers de la Bay Area ILLUSION AVEUGLE, alors PRIMUS, tandis que Becerra, guitariste Mike Torrao et batteur Mike Sus chacun va dans des directions différentes.

Deux ans après POSSÉDÉest divisé, Becerra a été victime d’une tentative ratée de vol à main armée, le laissant par la suite paralysé de la poitrine aux pieds et l’envoyant dans une spirale de toxicomanie et d’alcoolisme. POSSÉDÉ a été réactivé par Torrao en 1990 avec une programmation complètement différente, mais n’a sorti que deux démos avant de se dissoudre en 1993. Becerra puis réformé POSSÉDÉ en 2007 avec sa propre formation, qui se prépare à sortir son premier album studio en 33 ans, “Révélations de l’oubli”.

Dans une interview de 2019 avec Le joueur de métal souterrain, Becerra a été interrogé sur le processus de récupération après avoir été abattu par deux hommes armés masqués. “Je suis dans un fauteuil roulant depuis plus longtemps que je n’ai marché”, a-t-il déclaré. “C’est normal. Ce n’était pas tellement un accident – j’ai été touché par deux armes différentes lors d’un vol. Je faisais de la construction en béton. J’ai travaillé environ 13 heures ce jour-là. Je me suis arrêté pour acheter un paquet de chameaux [cigarettes] et je suppose que j’ai flashé une centaine [dollar bill] et en sortant, deux gars en cagoules, des petits ninjas sont arrivés en courant avec des flingues : « Donne-moi tout ton putain d’argent. J’ai en quelque sorte résisté; J’aurais dû leur donner l’argent, mais j’étais foutu, j’étais coincé. Ce n’était pas la première fois qu’on me braquait une arme et je savais qu’ils étaient sérieux. Nous nous sommes bagarrés, il n’y avait aucun moyen de s’en sortir et j’ai fini par me faire tirer dessus plusieurs fois. Le premier gars a poussé un 9 millimètres contre ma poitrine [points to bullet hole]. Il a traversé les côtes et brisé les poumons et s’est collé dans la colonne vertébrale, j’ai donc toujours une limace de 9 millimètres collée sur le vertébré T3. Je pense que le deuxième gars me couvrait à environ 15 pieds de distance, donc il n’y avait nulle part où courir. C’était plus comme une réaction instinctive parce que le premier coup était “pow!” et juste après, ‘pow !'”

Il a poursuivi: “Je l’avais en quelque sorte prévu. J’ai levé la main en mode défensif. Cela n’avait pas d’importance. Le calibre 22 m’aurait frappé au front, mais à la place, il m’a coupé le doigt vers l’arrière. Vous pouvez voir comment c’est encore plié. C’était comme ça [shows finger], mais nous avons fait un tas de cure de désintoxication au printemps, alors ça s’est déclenché et ça a giclé du sang comme certains Monty Python chose. J’ai pincé mon aisselle et l’ai garrottée et j’ai fait le mort. [The shooter] est venu jusqu’à mon front et son arme s’est coincée et il frappait le côté de son arme et essayait d’appuyer sur la gâchette pour terminer le travail. Je suppose qu’ils ont juste paniqué et alors qu’ils se sont enfuis, son arme s’est débloquée et ils ont juste tiré par-dessus leurs épaules : « Pow ! Pouah ! Pouah ! » toutes ces balles frappaient autour de moi et j’étais comme ‘Oh, putain!’ Puis j’ai filé et je me suis caché sous cette Volvo, faisant le mort pendant environ 45 minutes. Cette petite fille est passée et elle était manifestement toxicomane, une sorte de fille cinglée et je me suis dit : « Hé, tu dois appeler le 911 ». Elle a dit ‘Je ne peux pas. J’habite ici. Ces gars vont me foutre en l’air.’ J’ai dit ‘Je vais te donner dix dollars.’ Elle a dit ‘Dix dollars ?’ J’ai tendu la main avec ma bonne main, je lui ai donné un foutu billet de dix dollars et environ 45 minutes plus tard, un flic en solo est arrivé et il était comme, il ne devait pas avoir plus de 21, 23 ans. Il m’a dit : ‘C’est mon premier solo ! Je pète un cable. Je ne peux pas croire que cela se produise. J’ai dit : ‘Appelle une ambulance.’ Il disait : ‘Oh, ouais…’ C’était la première fois que j’étais content de voir la police. Il m’a en quelque sorte couvert jusqu’à ce que l’ambulance arrive et c’est tout.”

Désormais en fauteuil roulant, Becerra appelle la période qui a suivi les “cinq années sombres” en référence à une spirale d’abus de drogues et d’alcool. “Je ne l’ai vraiment pas bien géré”, a-t-il déclaré. “J’ai essentiellement essayé de me suicider avec de la drogue et de l’alcool. J’ai vécu seul pendant cinq ans et j’ai essentiellement écrit et écouté beaucoup de démos qui ont été envoyées et j’ai reçu des milliers de courriers de fans me demandant de revenir. C’était toujours le plan , mais je voulais faire les choses dans la vie que je sentais que je devais faire en tant qu’homme. Je ne dis pas que c’est tout le monde, juste pour moi, je ne voulais pas me réveiller et avoir 50 ans et tout ce que j’ai jamais J’avais fait est de jouer du death metal satanique. J’ai toujours eu un peu peur de l’université. Je suis allé à l’université et j’ai fait tout droit As, alpha gamma sigma et webmaster et j’étais l’une des 20 robes d’or. J’ai fait ça. J’ai eu mes quatre- année [degree] en trois ans et demi. Je me suis marié et j’ai eu deux beaux enfants. Puis j’ai divorcé et c’était le moment d’apporter POSSÉDÉ arrière. Je jouais déjà et faisais des tournées à ce moment-là et quand vous êtes tout le temps absent, il est difficile de maintenir une relation solide. Il faut beaucoup donner pour être dans un groupe de death metal. Vous venez de le faire. je suis toujours très serré [with her]. Moi et mon ex-femme sommes toujours les meilleurs amis. C’était à l’amiable. C’est un gagnant-gagnant. J’ai deux beaux enfants et un groupe et tout.”

“Révélations de l’oubli” est sorti en mai 2019 via Explosion nucléaire. L’album a été enregistré à NRG studios et Titan Studios avec Becerra en tant que producteur exécutif et Daniel González en tant que coproducteur de l’album. Le mixage et le mastering ont été assurés par Peter Tägtgren (HYPOCRISIE, LA DOULEUR, BAIN DE SANG) à Abyss Studios en Suède. Pour l’artwork, le groupe a fait appel à un artiste polonais Zbigniew Bielak (PARADIS PERDU, DIMMU BORGIR, DÉICIDE, FANTÔME, GORGUTS) pour créer une pièce qui a ramené la notion de vraie peur qui était autrefois associée à l’idée du mal.