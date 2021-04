Jeff Becerra de Possessed se remet d’une chirurgie par lambeau

Jeff Becerra des pionniers du death metal californien POSSÉDÉ se rétablit après avoir récemment subi une chirurgie par lambeau.

L’homme de 52 ans a révélé sa dernière bataille de santé dans un Tumblr billet de blog mercredi (14 avril). Il a écrit: “Sixième semaine après la chirurgie. J’ai subi une chirurgie de reconstruction par lambeau cutané qui consiste essentiellement à couper une grande tache de chair de mon coccyx jusqu’à l’os, à broyer l’os et à retirer tous les os morts. une incision en forme de fer à cheval est coupée tout autour de mes fesses et filetée, puis une entaille sur le côté vers mon dos pour permettre à la pièce entière de pivoter pour couvrir la plaie. L’ensemble est ensuite cousu de l’intérieur, à nouveau cousu mi-chair, et agrafées ensemble tout autour.

“Un merci spécial à mon chirurgien plasticien Dr Charles P Virden MD Reno Nevada (beaucoup de # respect). Cette chirurgie vient peut-être de me sauver la vie. #drcharlespvirdenmd #jeffbecerra “

POSSÉDÉ à l’origine se sont séparés en 1987, laissant derrière eux un héritage court mais très influent, notamment leur 1985 “Sept églises” premier album, largement considéré comme le tout premier album de death metal. Tensions internes après la sortie des 1987 “Les yeux de l’horreur” L’EP a conduit à la dissolution du groupe, avec le guitariste Larry Lalonde rejoindre les tech-thrashers de la région de la Baie ILLUSION AVEUGLE, ensuite PRIMUS, tandis que chanteur / bassiste Becerra, guitariste Mike Torrao et batteur Mike Sus chacun allant dans des directions différentes.

Deux ans après POSSÉDÉest divisé, Becerra a été victime d’une tentative infructueuse de vol à main armée, le laissant paralysé de la poitrine vers le bas et l’envoyant dans une spirale d’abus de drogues et d’alcool. POSSÉDÉ a été réactivé par Torrao en 1990 avec une gamme complètement différente, mais n’a sorti que deux démos avant de se dissoudre en 1993. Becerra puis réformé POSSÉDÉ en 2007 avec sa propre programmation, qui a sorti son premier album studio en 33 ans, “Révélations d’Oubli”, en mai 2019.



https://jeffbecerra.tumblr.com/post/648489613480083456/week-six-after-surgery-had-a-skin-flap



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).