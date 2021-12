Jeff Bezos a l’air super alors qu’il montre son corps dans les Caraïbes avec sa petite amie

Jeff Bezos est un milliardaire 9 … parce qu’il exhibe son corps impressionnant lors d’un voyage en yacht avec sa petite amie.

JB et Lauren Sanchez ont poursuivi leur tournée de Noël PDA dans les Caraïbes. Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, les Caraïbes – en particulier Saint-Barth – sont un endroit où les riches vont montrer leurs yachts, se disputent le droit de se vanter. Plus le bateau est grand, plus la vantardise est grande.

Jeff et Lauren sont installés dans la région depuis près d’une semaine, montrant des tonnes d’affection alors qu’ils marchaient, se prélassaient et faisaient tout ce que les gens super riches faisaient en vacances.

Jeff a l’air de s’entraîner davantage ces derniers temps… le titan amazonien de 57 ans est super buff… regardez les bras !!!

Bezos a déclaré qu’il suivait un régime strict de 8 heures de sommeil par nuit, d’alimentation saine et d’exercice.

Ils sont capables de contourner beaucoup de choses au milieu de l’épidémie d’Omicron – comme vols commerciaux – mais il est toujours risqué d’aller à terre étant donné la propagation rapide de la variante. Il est utile d’avoir une sécurité robuste pour garder les normies à distance.

Ils se mêlent encore à certaines personnes… ils ont dévoré avec un groupe l’autre jour sur l’île.