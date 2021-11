Jeff Bezos a une réaction ÉPIQUE de petit ami au moment «voler votre copine» de Leonardo DiCaprio et Twitter est ROFL-ing !!

« Leo, viens ici, je veux te montrer quelque chose », a écrit Bezos en répondant au clip lundi.

Il est difficile de résister au charme et au charisme infini de Leonardo di Caprio à tel point que même la petite amie milliardaire d’Amazon peut s’empêcher d’être frappée par l’acteur du Titanic. Une vidéo virale de Lauren Sachez fangirling sur lui est devenue virale et a également attiré l’attention du grand chef de la technologie. Bezos a en fait un retour plein d’esprit à la vidéo virale de six secondes partagée par Barstool Sports intitulée » Leo is Mr Steal Yo Girl «

Un Bezos apparemment jaloux dans sa réaction a sournoisement menacé DiCaprio de lui demander de le rencontrer dans un endroit qui, avec une « falaise escarpée » et « Fatal Drop », crie « Danger ». « Leo, viens ici, je veux te montrer quelque chose », a-t-il écrit en répondant au clip lundi. Le tweet du milliardaire est devenu viral avec plus de 1,4 lakh de « j’aime » et des milliers de commentaires amusés.

La vidéo a été tournée lors du gala LACMA Art + Film à Los Angeles samedi en présence de l’icône hollywoodienne et du pilier de la technologie. Sachez est vue comme une star frappée par DiCaprio qui, avec un grand sourire, lui fait un signe du doigt et s’éloigne après un tête-à-tête. Jee Bezos est vu debout à côté de sa petite amie en train de devenir fou de l’acteur.

Léo, viens ici, je veux te montrer quelque chose… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI – Jeff Bezos (@JeffBezos) 8 novembre 2021

Pendant ce temps, les internautes ne peuvent pas en avoir assez de cet échange ludique et depuis lors, ils tweetent leurs réactions et publient des mèmes. Twitterati n’arrive pas à oublier que le taxi de Leonardo Di Caprio exerce son charme même sur la petite amie de l’homme le plus riche du monde. Certains ont rassuré leur conviction que l’acteur oscarisé vieillit comme un bon vin et améliore son jeu captivant d’année en année. Un autre utilisateur a plaisanté: « Votre abonnement Amazon Prime a été annulé. »

« Votre abonnement amazon prime a été annulé » – Hayden Frederiksen (@Haydenfred5) 8 novembre 2021

Jeff Bezos est lié de manière romantique à la présentatrice américaine Lauren Sanchez depuis 2019 après l’annonce explosive que Jeff Bezos et sa femme, MacKenzie, divorcent après 25 ans de mariage.

