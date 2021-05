Jeff Bezos cédera le rôle de PDG d’Amazon à Andy Jassy le 5 juillet, anniversaire de la création de l’entreprise

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos. (Photo de fichier .)

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a fixé une date d’expiration à son mandat de PDG, affirmant mercredi matin qu’Andy Jassy lui succèderait dans ce rôle le 5 juillet.

«Nous avons choisi cette date parce que c’est sentimental pour moi, le jour où Amazon a été constituée en 1994, il y a exactement 27 ans», a déclaré Bezos, s’adressant aux actionnaires via une webdiffusion lors de sa dernière réunion annuelle en tant que PDG, qui s’est tenue pratiquement en raison de la pandémie.

Bezos deviendra le président exécutif d’Amazon après la transition annoncée en février. Auparavant, la société avait seulement dit que le changement aurait lieu au troisième trimestre de cette année.

Jassy, ​​le leader de longue date de l’activité cloud d’Amazon Web Services, «va être un leader exceptionnel, et il a toute ma confiance», a déclaré Bezos.

“Il a les normes les plus élevées et je vous garantis qu’Andy ne laissera jamais l’univers nous rendre typiques”, a ajouté Bezos. «Il a l’énergie nécessaire pour maintenir en vie en nous ce qui nous rend spéciaux. Bien que ce ne soit pas facile, je prédis qu’Andy trouvera également cela satisfaisant et souvent amusant.

Le nouveau PDG d’Amazon Andy Jassy. (Photo de fichier . / Todd Bishop)

Les commentaires de Bezos ont couronné une réunion qui reflétait toute la complexité de l’entreprise qu’il a fondée et dirigée pendant 27 ans.

Cela a commencé par une série de propositions d’actionnaires visant à responsabiliser l’entreprise sur des questions telles que les conditions de travail, la vie privée, l’intelligence artificielle, une plus grande transparence sur l’équité salariale entre les sexes et la race et l’impact environnemental.

Une proposition visait à exiger que le conseil soit dirigé par «un administrateur indépendant qui n’a pas auparavant exercé les fonctions de dirigeant de la société», cherchant effectivement à retirer Bezos de ce rôle.

Un autre a demandé à l’entreprise d’envisager des associés horaires comme candidats au conseil d’administration. Il a été présenté lors de la réunion au nom d’Oxfam America par Jennifer Bates, une travailleuse horaire d’Amazon qui faisait partie des efforts infructueux visant à syndiquer le centre de distribution de Bessemer, en Alabama.

«Je sais d’après ma propre expérience de travail chez Amazon, qu’elle ne nous écoute pas, les travailleurs», a déclaré Bates. «J’ai essayé à plusieurs reprises de soulever des préoccupations concernant la sécurité au travail, les horaires et la discipline. Mais les managers ne sont pas disponibles, ne m’écoutez pas ou ne me renvoyez pas. Je ne suis pas seul.”

Une majorité de votes ont été exprimés contre toutes les résolutions d’actionnaires externes, a déclaré la société lors de l’assemblée. Les résultats détaillés sont généralement publiés via un dépôt réglementaire ultérieur.

Cette annonce a été suivie d’une présentation dans laquelle les dirigeants d’Amazon ont décrit les efforts et les progrès de l’entreprise sur bon nombre des mêmes problèmes.

«Bien qu’il puisse être facile pour les critiques de peindre à grands coups de pinceau l’image d’un employeur impitoyable et de conditions de travail négatives, la réalité est très différente», a déclaré Alicia Boler Davis, vice-présidente de la satisfaction de la clientèle mondiale, nommée l’année dernière chez Amazon. équipe de direction.

Boler Davis a noté que 94% des employés disent qu’ils recommanderaient Amazon à un ami comme lieu de travail.

Les résultats records d’Amazon en 2020, avec 386 milliards de dollars de ventes nettes et 23 milliards de dollars de bénéfices d’exploitation, comme indiqué dans une présentation de Brian Olsavsky, directeur financier, étaient presque une réflexion après coup.

Dans ses remarques, Bezos a évoqué le projet d’acquisition de MGM par Amazon de 8,45 milliards de dollars, annoncé mercredi matin. Il a cité le «vaste catalogue détaillé de la propriété intellectuelle très appréciée» de MGM et a déclaré qu’Amazon et MGM «réinventeraient et développeraient cette propriété intellectuelle pour le 21e siècle».

Un jour avant la réunion, à Washington, DC, le procureur général Karl Racine a déposé une plainte antitrust visant les politiques de prix de l’entreprise pour les vendeurs tiers.

Lors d’une session de questions-réponses à la fin de la réunion, on a demandé à Bezos ce qu’il disait aux critiques «qui pensent qu’Amazon est trop grand ou trop puissant». Il a donné ce qui équivalait à un aperçu de la défense antitrust globale d’Amazon.

«Je dis que nous sommes confrontés à une concurrence intense de la part d’entreprises bien établies, partout où nous faisons des affaires, dans tous les secteurs», a-t-il déclaré.

Il a ensuite fait des comparaisons avec d’autres industries:

Si une industrie est compétitive, vous devriez être en mesure de trouver de petits concurrents prospères à croissance rapide. Pensez aux systèmes d’exploitation des téléphones portables. Pouvez-vous penser à des systèmes d’exploitation de téléphonie mobile performants, petits et à croissance rapide? Où sont-elles? Nommez-en un. Ils n’existent pas. En revanche, il existe de nombreux petits détaillants prospères, à croissance rapide, qui vendent incroyablement bien en ligne. Certains ne sont même pas si petits. Ce sont des entreprises de plusieurs milliards de dollars. Et le secteur informatique aussi, bien sûr, est en plein essor. Nous sommes confrontés à la concurrence d’entreprises bien établies comme Google, Oracle et Microsoft, et de nouveaux arrivants incroyablement performants qui font un excellent travail et se développent incroyablement rapidement, comme Snowflake et Twilio. Et bien sûr, nous reconnaissons que le succès passe par un examen minutieux, et nous nous en félicitons. Nos objectifs sont en ligne avec les objectifs de la concurrence: prix bas, large choix, commodité, innovation et prise de risque en constante amélioration. Nous saluons l’examen minutieux.

«Le secteur de la vente au détail est en plein essor», a déclaré Bezos. «Les consommateurs peuvent faire leurs achats chez des dizaines de grands détaillants nationaux, des centaines de détaillants régionaux, des centaines de milliers de petits détaillants, à la fois en ligne et en magasin. C’est une industrie très saine, et c’est loin d’être une situation gagnante, et nous sommes encore une petite fraction du commerce de détail. »

Beaucoup le contesteront, mais c’est probablement le dernier mot sur la question de Bezos en tant que PDG – et l’un des plus gros problèmes dans la boîte de réception d’Andy Jassy arrive le 5 juillet.

