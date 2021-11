Jeff Bezos « dévasté » alors que l’astronaute Blue Origin a été tué dans un accident d’avion quelques semaines après le lancement | Monde | Nouvelles

Glen de Vries, un homme d’affaires et pilote de 49 ans, est décédé le 11 novembre dans un tragique accident d’avion aux États-Unis. À bord d’un avion monomoteur avec son instructeur de vol Thomas P. Fisher, 54 ans, M. de Vries est décédé après s’être écrasé dans une forêt près du lac Kemah, dans le New Jersey, selon la porte-parole de la police d’État locale, Brandi Slota.

L’avion avait été porté disparu près d’une heure plus tôt.

Le 13 octobre, Glen de Vries faisait partie de l’équipage de Blue Origin qui a passé 10 minutes dans l’espace.

Ses compagnons étaient l’acteur de « Star Trek » William Shatner, l’entrepreneur australien Chris Boshuizen et Audrey Powers, cadre de Blue Origin.

« Nous sommes dévastés d’apprendre le décès soudain de Glen de Vries », a tweeté le compte officiel de Blue Origin.

« Il a apporté tellement de vie et d’énergie à toute l’équipe de Blue Origin et à ses coéquipiers.

« Sa passion pour l’aviation, son travail caritatif et son dévouement à son métier seront longtemps vénérés et admirés. »

Chris Boshuizen a exprimé ses condoléances dans un tweet vendredi.

« Je suis attristé d’apprendre le décès d’un autre explorateur spatial Glen de Vries », a-t-il écrit.

Après son voyage dans l’espace, de Vries a déclaré à la station KDKA de Pittsburgh qu’il espérait avoir inspiré d’autres.

Il a déclaré: «Je pensais que ce serait important pour moi avant de monter, et l’avoir fait me fait sentir deux fois plus de conviction.

« Peut-être mille fois plus de conviction.

« C’est quelque chose que nous devons rendre accessible, de manière équitable, au plus grand nombre de personnes sur la planète. »