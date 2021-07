Jeff Bezos devient astronaute et vous remercie d’avoir payé son voyage dans l’espace | Vie

La mission de Blue Origin a été un succès. Un peu plus tard à 15h15, heure espagnole, le fondateur d’Amazon s’est rendu dans l’espace. La nouvelle ère du tourisme spatial commence.

Vous devez reconnaître Jeff Bezos le courage de vous inscrire à la première mission habitée de votre entreprise spatiale Origine bleue. Ils avaient déjà effectué 14 tests réussis sans astronautes, mais le premier vol habité est toujours un risque.

il faut aussi le remercier ta sincérité. Lors de la conférence de presse après son voyage dans l’espace, un Jeff Bezos euphorique a déclaré ceci : “Je tiens à remercier tous les employés d’Amazon, et tous les clients d’Amazon, parce que vous avez payé pour tout cela… merci beaucoup de tout mon cœur.”

Jeff Bezos est déjà un voyageur de l’espace, comme je rêvais quand j’étais enfant, et ici vous pouvez voir la mission complète. Allez à la minute 1:43:00 pour voir le décollage, et le vol de 11 minutes :

La fusée Blue Origin New Shepard a décollé vers 15h15 avec quatre membres d’équipage à son bord : Jeff Bezos, son frère Marc, la plus jeune personne à avoir jamais voyagé dans l’espace, Olivier Daemen (18 ans), et le plus âgé, Wally Funk (82 ans).

La fusée est montée à plus de 1 000 km/h pour dépasser les 100 kilomètres de hauteur, traverser la ligne Karman qui marque l’entrée dans l’espace extra-atmosphérique, donc tout l’équipage est déjà astronaute, bien qu’il y ait débat sur ce sujet.

Quelques kilomètres plus tôt, la capsule habitée s’était séparée de la fusée, qui s’était posée de manière autonome à proximité du site de lancement.

Après avoir passé 3 ou 4 minutes en apesanteurComme on peut le voir dans la vidéo de la roue de proie, la capsule est revenue sur Terre attirée par la gravité et a atterri en douceur, à l’aide de parachutes, dans le désert du Texas.

Un succès absolu pour Blue Origin, qui inaugure le voyage spatial privé, et tourisme spatial.

Maintenant que son combat avec SpaceX pour fabriquer le module lunaire qui transportera les astronautes de la NASA de la fusée lunaire de SpaceX à la surface de la Lune semble perdu, tout indique que Blue Origin se concentrera sur les voyages spatiaux lucratifs pour les milliardaires, pour laquelle il a déjà vendu de nombreux billets.

Et maintenant que la première mission a été un succès, beaucoup d’autres vont sûrement s’inscrire…

Il faudra encore quelques années (décennies) pour que ce type de sortie extravéhiculaire soit accessible à tous. Mais nous assistons au début d’une nouvelle ère pour l’humanité.