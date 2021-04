Jeff Bezos dit qu’Amazon «  soutient une augmentation du taux d’imposition des sociétés  »

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a approuvé aujourd’hui l’appel de l’administration Biden en faveur d’un taux d’imposition des sociétés plus élevé pour aider à payer l’infrastructure en ruine du pays.

Dans une déclaration publiée sur le site Web de son entreprise, Bezos a noté que, historiquement, les démocrates et les républicains ont appelé à des dépenses d’infrastructure supplémentaires – de l’argent fédéral pour tout, des ponts à Internet haute vitesse. Ensuite, a-t-il ajouté, les entreprises américaines devraient contribuer à le payer.

«Nous reconnaissons que cet investissement nécessitera des concessions de tous les côtés, à la fois sur les détails de ce qui est inclus et sur la façon dont il est payé (nous sommes favorables à une augmentation du taux d’imposition des sociétés)», a-t-il écrit.

La nouvelle intervient une semaine après que le président Joe Biden a mentionné à deux reprises la société par son nom dans un discours vantant son plan d’infrastructure de 100 milliards de dollars, affirmant que des entreprises américaines telles qu’Amazon «utilisent diverses échappatoires pour ne pas payer un seul centime d’impôt fédéral sur le revenu».

«Un pompier, un enseignant payant 22% – Amazon et 90 autres grandes entreprises ne payant aucun impôt fédéral? Je vais mettre un terme à cela », a-t-il ajouté.

Le plan de 2,3 billions de dollars prévoit un investissement de 600 milliards de dollars dans la modernisation des routes, des wagons et des bus améliorés et un réseau national de stations de recharge pour véhicules électriques. Des fonds supplémentaires sont alloués aux hôpitaux pour anciens combattants, à l’amélioration du logement abordable et au haut débit supplémentaire – qui est devenu un problème pressant à la suite de nombreux mandats d’État pour l’enseignement à domicile pendant la pandémie.

Pour payer le plan, le président Biden a proposé d’augmenter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%. L’ancien président Donald Trump avait réduit le taux d’imposition des sociétés à 21% contre 35% en 2017.

Certains observateurs ont jeté un œil sceptique sur l’approbation par Bezos d’une augmentation de l’impôt sur les sociétés. Dans sa déclaration, le patron d’Amazon n’a pas spécifiquement approuvé le plan d’infrastructure ou sa hausse d’impôt de sept pour cent. La société a toujours payé peu ou pas d’impôts tout en utilisant une myriade de crédits d’impôt et de déductions pour réduire sa facture fiscale fédérale.

De plus, parce qu’Amazon réinvestit une grande partie de ses bénéfices, il affiche souvent de faibles marges bénéficiaires, même en enregistrant des revenus records.

Amazon reste également sous contrôle public et gouvernemental sur plusieurs fronts supplémentaires, notamment les questions antitrust et les conditions de travail de ses employés les moins bien payés. Les employés des entrepôts d’Amazon à Bessemer, en Alabama, attendent le décompte final d’un vote pour se syndiquer. Ce serait la première main-d’œuvre syndiquée du géant de la vente en ligne et du cloud computing.

Un résultat préliminaire est attendu plus tard cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Amazon a combattu les efforts du Syndicat des détaillants en gros et des grands magasins pour organiser les quelque 6 000 travailleurs qui y travaillent.