Jeff Bezos dit qu’il dépense plus pour Earth Fund que pour l’espace

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon et de Blue Origin, parle du lien entre l’espace et le bien-être de la Terre avec le modérateur Adi Ignatius lors d’un forum à la cathédrale nationale de Washington. (Espace SPAN via YouTube)

L’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a reçu beaucoup de presse ces derniers temps, mais le fondateur et président d’Amazon dit qu’il dépense plus d’argent de nos jours pour le bien-être environnemental de la Terre par le biais de son Bezos Earth Fund.

Il y a quatre ans et demi, Bezos a déclaré aux journalistes qu’il vendait chaque année pour environ un milliard de dollars de ses actions Amazon afin de les investir dans Blue Origin.

Mais au moins pour le moment, il dit que cela est surpassé par son engagement de 10 milliards de dollars sur 10 ans envers le Bezos Earth Fund, qui distribue des subventions à des projets dans le monde entier. Lors du sommet des Nations Unies sur le climat de ce mois-ci en Écosse, le fonds a annoncé une série de subventions de 2 milliards de dollars pour soutenir la restauration des terres et la production alimentaire.

Bezos a cité le financement lors du Forum Ignatius de la semaine dernière à la cathédrale nationale de Washington à DC comme preuve qu’il n’était pas seulement un milliardaire aux yeux étoilés sans se soucier du bien-être de la Terre.

« En fait, je dépense encore plus d’argent pour le Bezos Earth Fund que je n’en dépense pour l’espace », a-t-il déclaré au rédacteur en chef de Harvard Business Review, Adi Ignatius.

Une grande partie de la discussion a porté sur des thèmes que Bezos a évoqués auparavant – y compris l’idée que le monde va devoir se tourner vers les ressources spatiales et mettre la majeure partie de ses installations de l’industrie lourde dans l’espace afin de préserver notre propre planète pour » zonage résidentiel.

« Ce n’est pas de quitter la Terre, c’est de sauver la Terre », a-t-il déclaré.

À plus long terme, Bezos prévoit une économie soutenue par des millions de personnes vivant et travaillant dans l’espace – peut-être dans les types d’habitats manufacturés envisagés par son mentor à Princeton, le regretté physicien Gerard O’Neill.

Bezos a confirmé, une fois de plus, l’affirmation d’une petite amie du lycée selon laquelle il avait fondé Amazon en partie pour accumuler la richesse qu’il pourrait consacrer à son entreprise spatiale.

« C’est extrêmement pratique d’avoir un travail de jour lucratif si vous allez avoir un travail de nuit très coûteux, et c’est ce qu’est Blue Origin, c’est sûr », a-t-il déclaré à Ignatius.

Aujourd’hui, Blue Origin compte environ 4 000 employés, dont la plupart sont basés au siège de la société dans le Kent, dans l’État de Washington. Bezos lui-même a fait partie de ceux qui ont fait le premier tour du vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin au Texas cet été, et la classe orbitale New La fusée Glenn est en cours de développement en Floride.

Blue Origin continue de travailler sur son concept d’atterrisseur lunaire même s’il a perdu face à SpaceX sur un contrat initial, et il dirige également une équipe industrielle qui vise à construire une station spatiale commerciale au cours de la prochaine décennie.

Lors de l’événement de la semaine dernière, Bezos a mis en évidence le lien entre les expériences dans l’espace extra-atmosphérique et une perspective plus large de la Terre et de son environnement, également connue sous le nom d’effet d’aperçu.

« L’ampleur de cette expérience était tellement plus grande que ce que j’aurais pu imaginer », a-t-il déclaré, « et c’est vraiment un tel changement de perspective qui vous montre d’une manière très puissante et émotionnelle à quel point cette Terre est fragile. »

Bezos a déclaré que chacun des voyageurs spatiaux de Blue Origin deviendrait «un ambassadeur de la Terre» après le vol. Il a souligné en particulier à quel point l’acteur de Star Trek William Shatner a été ému par son vol spatial suborbital en octobre.

« Quand il a commencé à parler, ce fut l’une des expériences les plus émouvantes de ma vie », a déclaré Bezos. « Il était tellement émotif, des larmes coulaient sur son visage. … Il a été le meilleur ambassadeur pour regarder cette planète et cette transformation qu’il a vécue.

Le prochain vol de New Shepard devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, et le rythme des lancements pourrait s’accélérer l’année prochaine. Jusqu’à présent, Blue Origin s’est appuyé sur des ventes privées, à des prix encore non divulgués pouvant atteindre des millions de dollars. Mais Bezos a promis que le prix baissera à mesure que l’industrie des voyages spatiaux passera de l’équivalent de l’ère des tempêtes de neige des années 1920 à l’équivalent de l’ère des jets commerciaux du 21e siècle.

« Nous devons atteindre le 787 des voyages spatiaux », a-t-il déclaré. « Quand nous ferons cela, cela débloquera cette expérience pour des millions de personnes. »

Il a également promis, en plaisantant à moitié, que les futures colonies spatiales pourront obtenir Amazon Prime. « Ce sera intégré », a-t-il déclaré. « Livraison hypersonique d’Amazon : elle arrive bientôt chez vous. »