Jeff Bezos dit qu’il est excité, mais pas nerveux, à la veille du vol spatial

Le premier équipage de New Shepard, dont Jeff Bezos à l’extrême gauche, est guidé à travers une maquette de capsule par l’entraîneur Kevin Sprogue à l’extrême droite. (Jeff Bezos via Instagram)

VAN HORN, Texas – Il est T moins 1 jour pour le vol spatial suborbital du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, et il se sent bien.

Mardi, l’individu le plus riche du monde doit faire un tour sur le vaisseau spatial New Shepard construit par son entreprise spatiale Blue Origin.

“Je suis excité”, a déclaré Bezos aujourd’hui sur “CBS This Morning”, lors d’une interview qui comprenait également ses trois coéquipiers. « Les gens n’arrêtent pas de me demander si je suis nerveux. Je ne suis pas vraiment nerveux. Je suis tout excité. Je suis curieux. Je veux savoir ce que nous allons apprendre.

Les quatre futurs astronautes semblaient de bonne humeur alors qu’ils faisaient face à la caméra dans leurs combinaisons de vol.

“Nous nous sommes entraînés”, a déclaré Bezos. « Ce véhicule est prêt, cet équipage est prêt, cette équipe est incroyable. Nous nous sentons vraiment bien à ce sujet.

Dans un clip vidéo que Bezos a publié sur Instagram, le quatuor pouvait être vu en train de regarder une maquette à grande échelle de la capsule New Shepard qu’ils devaient parcourir au-dessus de la limite de l’espace de 100 kilomètres (62 miles) sur le site de lancement de Blue Origin. Un près de Van Horn.

Kevin Sprogue, qui servira de guide de rampe de lancement pour l’équipage, a dirigé des séances en classe ainsi que des séances d’entraînement dans le simulateur, appelé la Tortue en l’honneur de la stratégie de vol spatial lent et stable de Blue Origin.

“Comment allez-vous, les gars?” Sprogue a demandé à un moment donné.

“J’ai littéralement eu la chair de poule depuis que je suis intervenu”, a répondu le frère et coéquipier de Jeff Bezos, Mark Bezos. « Ils ne sont pas partis. »

L’équipage entrera dans la capsule prête pour l’espace, connue sous le nom de RSS First Step (avec RSS signifiant “Reusable Spaceshlp”), environ 45 minutes avant le décollage de mardi. Le lancement est prévu à 8h00 CT (6h00 PT). Le site Web de Blue Origin est configuré pour diffuser une couverture vidéo du compte à rebours et du vol ascendant et descendant d’environ 11 minutes à partir de 6h30 CT (4h30 PT).

Il n’y a pas de pilote en soi. La capsule New Shepard et son booster sont conçus pour fonctionner de manière autonome, et il existe un système d’échappement propulsé par fusée pour éloigner la capsule du booster si une urgence se produit pendant le lancement ou l’ascension.

“Personnellement, j’ai hâte de décoller”, a déclaré Mark Bezos lors de l’interview de CBS. « Juste le grondement du moteur et cette accélération – j’ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment excité à ce sujet. Et je ne vais pas mentir, je vais aussi être assez excité quand j’entendrai ces parachutes s’ouvrir.

Entre les deux, les frères Bezos et leurs coéquipiers – l’étudiant néerlandais Oliver Daemen et le pionnier de l’aviation Wally Funk, qui devraient devenir les plus jeunes et les plus anciens astronautes du monde – vivront quelques minutes d’apesanteur au sommet du trajet.

Pour un projet de recherche au début des années 1960, Funk a suivi la même formation que les astronautes de Mercury. Mais la formation n’a pas pu fournir une dose de zéro-G de quelques minutes dans l’environnement spatial réel. Maintenant, la femme de 82 ans dit qu’elle a hâte de pouvoir “faire des sauts périlleux, dégringoler et faire tout ce que j’ai voulu faire”.

Daemen a déclaré qu’il n’avait pas beaucoup dormi depuis qu’il avait rejoint l’équipage la semaine dernière. Le jeune homme de 18 ans s’était engagé pour un vol spatial ultérieur, mais prend la place d’un gagnant aux enchères de 28 millions de dollars. Blue Origin a déclaré que le meilleur enchérisseur avait dû reporter le vol en raison d’un conflit d’horaire, et Daemen a accepté de le remplacer.

Il a pris l’exemple de Bezos sur la question de l’excitation contre la nervosité : “Je pense que l’excitation dépasse la nervosité”, a-t-il déclaré à CBS.

Ce sera le premier vol en équipage du système de lancement suborbital New Shepard de Blue Origin, qui a subi 15 tests sans équipage au cours des six dernières années. Blue Origin recrute déjà des clients pour des vols de suivi, y compris deux missions en équipage prévues plus tard cette année. Les prix des billets sont négociés de manière confidentielle, mais ils seraient de l’ordre de centaines de milliers de dollars, voire de millions de dollars.

Dans le même temps, Virgin Galactic est dans les dernières étapes de son propre programme d’essais en vol, dans l’optique d’embarquer des passagers commerciaux pour des voyages spatiaux suborbitaux à partir de l’année prochaine. Le fondateur milliardaire de Virgin Galactic, Richard Branson, a fait un tour très médiatisé la semaine dernière.

Une autre étape importante dans les vols spatiaux du secteur privé est prévue pour septembre, lorsque le milliardaire Jared Isaacman et trois coéquipiers devraient monter une capsule SpaceX Crew Dragon en orbite pour une mission de vol libre pour laquelle Isaacman paie.