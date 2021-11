Jeff Bezos donne 100 millions de dollars à la Fondation Obama et nomme une place en l’honneur du défunt membre du Congrès John Lewis

Le président Barack Obama en 2016. (BigStock Photo)

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, donne 100 millions de dollars à la Fondation Obama, l’organisation qui construit la bibliothèque de l’ancien président – ​​appelée Obama Presidential Center – et qui propose plusieurs programmes de soutien aux dirigeants émergents du monde entier.

Le don est le don individuel le plus important fait à la fondation et permet à Bezos de nommer l’une des caractéristiques du centre. Il a demandé que la place du centre s’appelle la John Lewis Plaza, en l’honneur du membre du Congrès et militant des droits civiques décédé l’année dernière.

La nouvelle a été annoncée lundi.

« Les combattants de la liberté méritent une place spéciale dans le panthéon des héros, et je ne peux pas penser à une personne plus appropriée à honorer avec ce cadeau que John Lewis, un grand leader américain et un homme d’une décence et d’un courage extraordinaires », a déclaré Bezos dans une déclaration de la Fondation Obama. « Je suis ravi de soutenir le président et Mme Obama et leur Fondation dans leur mission de former et d’inspirer les dirigeants de demain. »

Bezos, qui a quitté ses fonctions de PDG d’Amazon en juillet, a renforcé ces dernières années sa présence dans la politique nationale. En 2013, il a acheté le Washington Post, et trois ans plus tard, il a acheté une propriété dans un quartier chic de Washington, DC, qu’il a converti en résidence. Lors d’une fête en janvier 2020 au manoir de DC, les invités comprenaient le co-fondateur de Microsoft Bill Gates, le sénateur Mitt Romney et certains membres du cercle restreint de l’ancien président Trump, dont Ivanka Trump, Jared Kushner et Kellyanne Conway, selon Politico.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2016, Bezos a critiqué Trump, affirmant que sa rhétorique « érode notre démocratie » et il a proposé de l’envoyer dans l’espace sur l’une de ses fusées Blue Origin.

Le site d’information Puck a d’abord rapporté le don, notant que Jay Carney, vice-président senior des affaires internationales d’Amazon et ancien attaché de presse d’Obama, avait aidé à diriger le don.

Bezos et Obama ne sont pas proches, mais « se sont vus socialement de temps en temps », a déclaré à Puck Valerie Jarrett, PDG de la Fondation Obama.

Bezos, qui a une valeur nette d’environ 200 milliards de dollars, a intensifié sa philanthropie après des années de dons limités. En 2018, il a créé le Bezos Day One Fund de 2 milliards de dollars pour soutenir les personnes sans domicile fixe et financer l’éducation préscolaire. En 2020, il a lancé le Bezos Earth Fund de 10 milliards de dollars.

Des responsables de la Fondation Obama ont souligné l’importance du fait que Bezos nomme la place pour Lewis, plutôt que pour lui-même, ce qui est souvent le cas lorsque des droits de dénomination sont accordés.

« Avec le don de Bezos, la Fondation cherche à changer le paradigme concernant la désignation des espaces publics au sein du Centre, en l’utilisant comme une opportunité pour donner aux donateurs la possibilité d’honorer et d’élever les noms de ceux qui se sont battus pour un monde plus juste et équitable. monde », lit-on dans la déclaration du centre.

La construction du centre basé à Chicago a commencé en septembre et devrait être achevée d’ici 2025. Le don de Bezos était illimité et peut être utilisé pour n’importe quel programme de l’organisation.