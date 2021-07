Jeff Bezos donne 200 millions de dollars et remercie les clients d’Amazon après le grand lancement de Blue Origin

Le fondateur d’Amazon Jeff Bezos (portant un chapeau de cow-boy) avec Jose Andres (à gauche de Bezos) et Van Jones (à droite de Bezos), bénéficiaires de 100 millions de dollars de dons de bienfaisance de Bezos, a annoncé mardi après son vol Blue Origin dans l’espace. (Photo . / Alan Boyle)

Dans la foulée de ce que certains critiques ont appelé la crise de la quarantaine la plus chère au monde, le fondateur d’Amazon et patron de Blue Origin, Jeff Bezos, a annoncé une paire de dons de bienfaisance totalisant 200 millions de dollars après l’atterrissage de sa capsule spatiale dans l’ouest du Texas.

Bezos a annoncé des dons de 100 millions de dollars chacun au chef Jose Andres et au commentateur politique Van Jones, qui dirigeront les fonds vers des œuvres caritatives de leur choix. Une semaine avant le vol suborbital réussi de mardi, il a fait un don de 200 millions de dollars au National Air & Space Museum. Et récemment, la branche à but non lucratif de sa société de vols spatiaux Blue Origin a donné 19 millions de dollars à 19 organisations spatiales à but non lucratif.

Le grand total : 419 millions de dollars en une semaine. Et un voyage de 65 milles dans l’espace (proche).

Bezos a annoncé les cadeaux lors d’une conférence de presse après le vol après un trajet de 10 minutes vers l’espace à bord d’une fusée réutilisable New Shepard construite par Blue Origin, la société créée par Bezos en 2000. Le vol a marqué le premier vol de personnes à bord de New Shepard.

«Ils peuvent tout donner à leur propre organisme de bienfaisance ou ils peuvent partager la richesse. C’est à eux de décider », a déclaré Bezos. Les cadeaux font partie du « Prix du courage et de la civilité », qui « reconnaît les dirigeants qui visent haut, recherchent des solutions avec courage et le font toujours avec civilité ».

Dans ses commentaires, l’homme le plus riche du monde – qui vaut désormais 204 milliards de dollars – a également remercié les clients et les employés d’Amazon. “Je tiens à remercier chaque employé d’Amazon et chaque client d’Amazon parce que vous avez payé pour tout cela”, a-t-il déclaré.

Mais le vol réussi et un Bezos extatique n’ont pas semblé apaiser les critiques, y compris la représentante de l’État de Washington, Pramila Jayapal, qui a profité de la vague d’attention des médias pour souligner que peut-être trop d’argent s’était accumulé au sommet.

Bon retour à ???? où les 0,1% des Américains les plus riches détiennent presque autant de richesse que les 90% des familles américaines les plus pauvres COMBINÉES. https://t.co/jlValLpPoC – Représentante Pramila Jayapal (@RepJayapal) 20 juillet 2021

La sénatrice Elizabeth Warren, une critique fréquente d’Amazon et de Bezos, est également intervenue. “Jeff Bezos a oublié de remercier tous les Américains qui travaillent dur et qui ont payé des impôts pour faire fonctionner ce pays alors que lui et Amazon ne payaient rien”, a tweeté Warren. Les élus, les militants progressistes et les universitaires s’en prennent souvent à Amazon pour n’avoir rien payé en impôts fédéraux sur le revenu.

D’autres ont noté qu’en annonçant le don de 200 millions de dollars juste après le lancement, Bezos répondait aux critiques.

Les vols suborbitaux de #JeffBezos et #RichardBranson ont été critiqués comme inutiles tant la pandémie a fait rage et le monde fait face au changement climatique. Le don de 200 millions de dollars aujourd’hui et de 419 $ la semaine dernière semble être un moyen de répondre aux critiques en disant qu’il s’en soucie. — Parabolicarc.com (@spacecom) 20 juillet 2021

Et comme certains l’ont souligné obliquement, il s’agit du deuxième vol spatial milliardaire ce mois-ci, provoquant une nouvelle sorte de course spatiale dorée.

Je me souviens quand j’étais enfant de parler avec d’autres enfants de mon âge de devenir astronaute. À l’époque, les astronautes venaient de familles de la classe moyenne et de cols bleus. Ils étaient allés dans des écoles publiques. C’était quelque chose auquel chacun d’entre nous pouvait aspirer. La course à l’espace d’aujourd’hui ne pourrait pas être plus différente. – Robert Reich (@RBReich) 20 juillet 2021

Toutes les réactions n’étaient pas aussi pointues. Chris Lewicki, un entrepreneur spatial de la région de Seattle, a déclaré que Bezos “refait la charité à sa manière innovante”.

C’est incroyable. @JeffBezos refait la charité à sa manière innovante. L’effet de levier que ces récompenses créeront sera quelque chose d’incroyable à regarder – et presque certain d’inspirer une meilleure planète Terre pour nous tous. https://t.co/DHYlWbx092 – Chris Lewicki (@interplanetary) 20 juillet 2021

Et Bezos n’était pas seul dans la capsule, bien sûr. Le frère de Bezos, Mark était à bord, tout comme Oliver Daemen, un étudiant néerlandais qui a été le premier passager payant de Blue Origin.

Mais l’occupante la plus convaincante était peut-être Mary Wallace Funk, une pilote qui dans les années 1960 a participé à la formation des astronautes de la NASA mais qui n’a jamais eu la chance de voler dans une fusée.

L’homme de 82 ans, connu sous le nom de “Wally”, était ravi.

« Whoo ! Nous sommes montés tout droit et j’ai vu l’obscurité. Je pensais que j’allais voir le monde mais nous n’étions pas assez haut. » Wally Funk, c’est la personne la plus divertissante sur cette scène. À Bezos : “Je tiens à vous remercier, ma chérie, parce que vous m’avez rendu cela possible.” (L’embrasse.) pic.twitter.com/RR26c5plzD – Katherine Anne Long (@_katya_long) 20 juillet 2021

Et l’ancien du Daily Show, Jon Stewart, a utilisé une parodie des fusées de Bezos et d’autres milliardaires pour aider à lancer sa nouvelle émission, “The Problem with Jon Stewart :”