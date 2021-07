Jeff Bezos effectue un voyage suborbital avec les plus anciens et les plus jeunes des astronautes

Jeff Bezos reçoit un câlin de bienvenue de sa mère, Jacklyn Bezos, tandis que son coéquipier Oliver Daemen, le plus jeune astronaute du monde, est aidé à sortir de la capsule New Shepard. (Origine bleue via YouTube)

VAN HORN, Texas — À ce jour, Jeff Bezos n’est pas seulement la personne la plus riche de la planète. Il est également la personne la plus riche à avoir volé dans l’espace.

Le milliardaire et trois coéquipiers – dont le plus vieux voyageur de l’espace et le plus jeune du monde – ont fait un tour de 10 minutes à bord d’une fusée réutilisable New Shepard construite par Blue Origin, la société créée par Bezos en 2000.

« Il y a un groupe de personnes très heureux dans cette capsule ! On pouvait entendre Bezos dire juste après le toucher des roues. “Meilleur jour de ma vie!”

Le vol d’aujourd’hui a marqué la première fois que des personnes volaient à bord de New Shepard, qui avait déjà subi 15 tests sans équipage au port spatial de Blue Origin, dans l’ouest du Texas. Le véhicule est conçu pour être piloté de manière autonome, sans pilote aux commandes.

Avant le vol, Bezos a déclaré qu’il était important pour lui de prendre place sur le premier vol en équipage et de démontrer la sécurité de New Shepard. “Nous savons que le véhicule est sûr”, a-t-il déclaré à CNN. “Si ce n’est pas sûr pour moi, alors ce n’est pas sûr pour personne.”

Dans un élan historique qui convient à un homme qui a payé pour récupérer les moteurs d’appoint des missions lunaires Apollo de la NASA au fond de l’Atlantique, le vol marquant a eu lieu à l’occasion du 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11. Et en parlant de fioritures, Jeff Bezos portait un chapeau de cow-boy et ses bottes de cow-boy porte-bonheur pendant le vol.

Le premier équipage de New Shepard comprenait également un pionnier de l’aviation qui a raté les jours de gloire de la NASA : Wally Funk, membre du groupe de femmes « Mercury 13 » qui ont subi les mêmes tests que ceux subis par les astronautes de Mercury au début des années 1960, mais ont été jamais pu rejoindre le corps des astronautes.

Funk, qui a maintenant 82 ans, a remplacé aujourd’hui le regretté astronaute de Mercury John Glenn de la place la plus élevée sur la liste des astronautes. (Glenn avait 77 ans lorsqu’il a volé sur la navette Discovery en 1998 en tant que sénateur américain.)

Après l’atterrissage, Bezos a déclaré à Funk: “Wally, c’était incroyable!” Funk a répondu: «C’était le cas! Je pensais que ce serait plus saccadé et ce n’était pas le cas.

Un autre recordman de l’équipage est Oliver Daemen, un étudiant néerlandais de 18 ans qui est maintenant la plus jeune personne au monde à voler dans l’espace. (Le défunt cosmonaute soviétique Gherman Titov, qui a suivi Youri Gagarine en orbite en 1961 à l’âge de 25 ans, détenait auparavant le record.)

Daemen, le fils du PDG d’une société d’investissement néerlandaise, avait prévu de participer au deuxième vol en équipage de Blue Origin. Il a été transféré dans le premier équipage lorsque le gagnant d’une enchère de 28 millions de dollars a demandé à effectuer un vol ultérieur, apparemment en raison d’un conflit d’horaire.

Bezos a également amené son frère, Mark Bezos, un investisseur et pompier volontaire que le milliardaire a décrit comme son meilleur ami. Juste avant le lancement, la communicatrice de capsules Sarah Knights a lu un message de la sœur des frères Bezos, Christina Bezos, qui a rappelé à Mark les jeux “Star Trek” auxquels ils jouaient (avec Jeff remplissant le rôle du capitaine Kirk).

“Mark, préparez-vous à tirer ces torpilles si on vous l’ordonne”, a déclaré Christina.

La mission de 10 minutes d’aujourd’hui était essentiellement une répétition des missions de test sans équipage de New Shepard, en commençant par l’ascension du propulseur à hydrogène depuis le premier site de lancement de Blue Origin à 8h11 CT (6h11 PT). Moins de trois minutes après le décollage, la capsule de l’équipage s’est séparée du booster et a continué à s’élever jusqu’à une altitude maximale de 351 210 pieds (107 kilomètres, ou 66,5 miles) au-dessus du niveau moyen de la mer.

C’est plus élevé que la ligne Karman de 100 kilomètres, qui sert actuellement de frontière internationalement acceptée de l’espace extra-atmosphérique. La Federal Aviation Administration, en revanche, utilise une norme de 50 milles.

Pour la première fois, de vraies personnes ont pu se détacher de leur siège dans la capsule New Shepard, regarder à travers les fenêtres grand angle la Terre en dessous et flotter autour de la cabine en apesanteur pendant quelques minutes. Les missions précédentes de Blue Origin utilisaient un mannequin de test chargé de capteurs surnommé Mannequin Skywalker.

« J’ai été surpris de voir à quel point le zéro-G était facile. … C’est comme nager », a déclaré Jeff Bezos à ses coéquipiers après le touché.

En descendant, deux séries de bangs soniques ont pu être entendues : l’une du booster et l’autre de la capsule de l’équipage.

Alors que le propulseur se guidait vers un atterrissage autonome sur une plate-forme du site de lancement 1, la capsule a dérivé vers le désert du Texas au bout de ses parachutes. Des roquettes rétro ont été tirées juste avant l’atterrissage, amortissant l’impact et soulevant un nuage de poussière. Peu de temps après, l’équipe de récupération de Blue Origin a récupéré les nouveaux avions spatiaux.

Le vol réussi est l’une des plus grandes réalisations à ce jour pour Blue Origin, la société que Bezos a fondée en 2000 dans le but ultime d’avoir « des millions de personnes vivant et travaillant dans l’espace ». Au cours d’une série d’interviews télévisées à la veille du vol, Bezos a insisté sur le fait que Blue Origin construisait une “route vers l’espace” que les générations futures pourraient suivre pour le bien de l’humanité.

En plus du programme New Shepard (nommé en l’honneur du regretté astronaute de la NASA Alan Shepard), Blue Origin développe également une fusée de classe orbitale appelée New Glenn et travaille avec des partenaires industriels sur un système d’alunissage pour la NASA. Ces programmes ont toutefois subi des revers, principalement liés aux contrats gouvernementaux qui ont été perdus au profit de SpaceX et United Launch Alliance.

Sur le marché des vols spatiaux suborbitaux, le plus grand concurrent de Blue Origin est Virgin Galactic, qui approche de la fin du programme d’essais en vol de son avion-fusée SpaceShipTwo, baptisé VSS Unity. Le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, est monté à bord d’Unity pour son dernier vol d’essai la semaine dernière, remportant une victoire dans la course à l’espace milliardaire. Cependant, Blue Origin a battu Virgin Galactic au coup de poing aujourd’hui lorsqu’il a piloté Daemens, le premier client spatial suborbital à utiliser son billet pour voler.

Si tout se déroule comme prévu, Blue Origin effectuera sa prochaine mission spatiale suborbitale avec équipage entre septembre et octobre, tandis que Virgin Galactic commencera à accueillir des passagers commerciaux l’année prochaine.

Informations sur le premier vol en équipage de New Shepard :

Trois des astronautes d’aujourd’hui ont utilisé leur nom de famille comme indicatif d’appel, mais comme il y avait deux Bezos à bord, Mark Bezos a utilisé l’indicatif d’appel « DEMO », qui est un acronyme créé à partir des prénoms de ses quatre enfants. Jeff et Mark Bezos ont marqué un peu plus l’histoire aujourd’hui en devenant les premiers frères à voler ensemble dans l’espace. Les astronautes de la NASA Scott et Mark Kelly étaient sur le point de revendiquer cette distinction en 2011, mais ils ont dû laisser passer l’occasion lorsque la mission de la navette spatiale de Mark Kelly a été retardée. Blue Origin a utilisé des camions électriques Rivian pour transporter les membres d’équipage jusqu’à la rampe de lancement et les récupérer après l’atterrissage. Ce n’est pas un hasard si Amazon, l’autre société fondée par Bezos, a investi dans Rivian et commandé 100 000 fourgonnettes électriques Rivian pour la flotte de livraison d’Amazon.

