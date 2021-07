Jeff Bezos emmènera dans l’espace un aviateur de 82 ans interdit comme astronaute par la NASA dans les années 1960 | Vie

Près de 60 ans plus tard, la mythique aviatrice Wally Funk verra son rêve de devenir astronaute se réaliser lors du premier vol du New Shepard.

On avait l’intuition que le dernier carré libre aurait une charge de symbolisme, et il l’a été. À 82 ans, Wally Funk va devenir la personne la plus âgée à voyager dans l’espace. Mais ce n’est pas l’information la plus importante.

Dans les années 1960, un programme privé appelé Femme dans l’espace afin de former des femmes astronautes.

Treize d’entre eux, connus sous le nom de Mercure 13, ont passé les mêmes tests physiques et psychologiques que les hommes, pour entrer dans le programme des astronautes. Wally Funk, au début de la vingtaine, était la plus jeune de toutes.

Ce sont des projets abandonnés de la NASA, des idées qui ne figurent pas dans les livres à succès parce qu’elles n’ont pas décollé et ont été laissées à mi-chemin.

Bien que son aptitude à entrer dans le programme astronaute ait été démontrée, La NASA n’a appelé aucun d’entre eux. Wally Funk a officialisé l’enregistrement à trois reprises, mais à trois reprises, il a été rejeté.

Mary Wallace Funk, de son vrai nom, a eu une brillante carrière d’aviatrice, d’instructeur et d’inspecteur de vol, mais toute sa vie, il a rêvé de devenir astronaute et d’aller dans l’espace.

Près de 60 ans plus tard, au moment le plus inattendu de sa vie, Jeff Bezos fera de votre rêve une réalité. Dans cette vidéo, vous pouvez voir sa joie de recevoir la nouvelle :

Wally Funk sera le 6e astronaute de le premier vol en équipage du New Sherpard, la fusée de Blue Origin, la société fondée par Jeff Bezos, qui a démissionné de son poste de PDG d’Amazon le 5 juillet.

Il sera accompagné de Jeff Bezos lui-même, son frère Mark, le gagnant de la vente aux enchères caritative qui a payé 28 millions de dollars, et qui est encore inconnu, et deux astronautes professionnels.

Ce sera un vol chargé de symbolisme. La fusée New Shepard porte le nom d’Alan Shepard, le premier astronaute américain. Il décollera le 20 juillet, le jour même du décollage de la mission Apollo 11, qui a emmené l’humanité sur la Lune.

Il est La première mission en équipage de Blue OriginEt le fait que Jeff Bezos se soit engagé est un signe de confiance. La fusée s’élèvera à 100 kilomètres jusqu’au bord de l’atmosphère, et ils connaîtront l’apesanteur.

Il s’agit d’une étape importante pour Blue Origin, qui vise à développer des missions touristiques et commerciales dans l’espace. Il construisait également pour la NASA le module lunaire qui atterrira sur la Lune dans les prochaines années, mais la NASA a choisi SpaceX, bien que Blue Origin ait eu recours.