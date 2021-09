Jeff Bezos engage 1 milliard de dollars pour la conservation alors qu’Amazon détruit le monde

Jeff Bezos fait don de 1 milliard de dollars de sa promesse de philanthropie climatique de 10 milliards de dollars pour protéger la biodiversité et les forêts économes en carbone dans les Andes, le bassin du Congo et l’océan Pacifique tropical. Après près de trois décennies à la tête d’Amazon, qui a une empreinte carbone vaste et croissante, Bezos semble déterminé à se forger une nouvelle identité en tant qu’écologiste et peut-être le financier le plus généreux du monde dans la lutte contre le changement climatique. Et ce voyage cher dans l’espace qu’il vient de faire ? Bezos dit que c’était instructif.

“La nature est notre système de survie et elle est fragile”, a déclaré le milliardaire lundi lors d’une conférence de presse. « Cela m’a été rappelé en juillet dernier lorsque je suis allé dans l’espace avec Blue Origin. J’avais entendu dire que voir la Terre depuis l’espace changeait notre point de vue sur le monde, mais je n’étais pas préparé à ce que cela serait vrai.

Bien que l’effort de collecte de fonds soit certainement notable, l’engagement de Bezos à protéger l’environnement nous rappelle brutalement qu’une grande partie de son héritage et de sa fortune en grande partie non taxée a été construite par des entreprises qui ont une empreinte carbone stupéfiante. Les émissions de carbone d’Amazon ont augmenté chaque année depuis 2018 et l’année dernière seulement, lorsque les émissions mondiales de carbone ont chuté d’environ 7 %, les émissions de carbone d’Amazon ont augmenté de 19 % pour atteindre 60,64 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone. Cela équivaut à peu près à brûler 140 millions de barils de pétrole.

Amazon a décidé de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, par exemple en s’engageant à électrifier ses véhicules de livraison, et a recruté des dizaines d’entreprises pour signer son Climate Pledge, un engagement d’entreprise à atteindre zéro émission nette d’ici 2040. Mais pour l’instant, Amazon reste dépend de flottes massives de véhicules de livraison polluants, d’emballages inutiles et même d’une nouvelle flotte d’avions propulsés par du carburéacteur pour continuer à livrer rapidement des produits aux acheteurs en ligne impatients.

Pendant ce temps, Amazon Web Services (AWS) utilise des quantités massives d’énergie pour maintenir ses serveurs en ligne. En 2019, Greenpeace a accusé la société de cloud computing d’avoir abandonné son engagement d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable et a déclaré que certains des plus grands centres de données AWS n’utilisaient que 12 % d’énergie renouvelable. Et même si d’autres entreprises, comme Google, se sont éloignées de l’offre de services cloud aux entreprises de combustibles fossiles, AWS répertorie toujours Shell, Hess et BP comme clients.

Bezos ne fait techniquement plus partie d’Amazon. Mais Blue Origin, la compagnie privée de vols spatiaux qu’il possède et qui l’a récemment emmené dans l’espace, a soulevé des préoccupations environnementales. Alors que la société de fusées spatiales a utilisé des carburants sans carbone, à savoir une combinaison d’hydrogène liquide et d’hydrogène liquide, ces carburants sont toujours coûteux pour l’environnement, et les écologistes avertissent que les fusées Blue Origin laissent encore des particules qui peuvent endommager l’atmosphère.

Ainsi, vue d’un certain point de vue, la philanthropie environnementale de Bezos ressemble un peu à un effort pour nettoyer un gâchis que ses entreprises ont contribué à faire.

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Pour notre plus grand plaisir, vous, nos lecteurs, nous avez aidés à atteindre notre objectif d’ajouter 2 500 contributions financières en septembre en seulement 9 jours. Nous nous fixons donc un nouvel objectif : ajouter 4 500 contributions d’ici la fin du mois. Le support des lecteurs aide à garder notre couverture gratuite et est un élément essentiel du maintien de notre travail gourmand en ressources. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?