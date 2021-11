Jeff Bezos envoie une photo menaçante à Leonardo DiCaprio après un échange amical avec sa petite amie devenu viral

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a suscité un tollé sur les réseaux sociaux lundi avec un message menaçant à l’encontre de l’acteur Leonardo DiCaprio. Tout a commencé avec une vidéo virale où la petite amie de Bezos, Lauren Sánchez, semblait flirter avec DiCaprio lors d’une fonction publique. Bezos a répondu avec une photo de lui torse nu, déroutant tout Internet.

La vidéo a été prise lors du gala LACMA Art+Film samedi soir. Le clip que Bezos a retweeté ne durait que six secondes et montrait DiCaprio et Sánchez pressés l’un contre l’autre, presque bras dessus bras dessous tandis que Bezos se tenait de l’autre côté. Bezos a retweeté le point de vente controversé Barstool Sports, qui a déclaré que DiCaprio était « M. Steal Yo Girl » dans cette vidéo. Bezos a répondu avec une photo de lui torse nu dans une sorte de forêt sauvage, penché sur un panneau rouge vif qui disait: « Danger! Chute fatale d’une falaise abrupte. » Il a écrit : « Léo, viens ici, je veux te montrer quelque chose… »

Bezos a tagué DiCaprio dans le message, mais jusqu’à présent, il n’a pas répondu. Il est peut-être le seul, car il semble que tout l’Internet ait pesé sur ce moment étrange entre deux hommes incroyablement riches. DiCaprio a tweeté depuis la publication du message viral – il a partagé un lien vers un article de ReWild.org sur le bassin de la rivière Okavango en Afrique australe, qui est l’un des environnements qu’il s’efforce de préserver. C’était probablement le plus proche DiCaprio viendra à capitaliser sur cet intérêt momentané pour son compte Twitter.

Pour le reste du monde, la tenue de Bezos, sa posture, sa peau apparemment huilée et son insécurité romantique sont ici le point central d’intérêt. Faites défiler vers le bas pour jeter un œil à certains des meilleurs commentaires sur la publication de Bezos.

Type de DiCaprio

Elle est trop vieille pour Leo. Vous n’avez rien à craindre. pic.twitter.com/BTlapC7F4K — Nouvel épisode sorti ! Podcast sur les diasporadiques (@diasporadicals) 8 novembre 2021

DiCaprio n’a pas non plus été épargné par les blagues – de nombreux commentateurs ont fait référence à la tendance de l’acteur à sortir avec des femmes plus jeunes. DiCaprio a 46 ans, Sánchez a 51 ans et Bezos a 57 ans.

précédentsuivant

Menace

comment se fait-il qu’il puisse tweeter des menaces de violence mais pas moi ??? https://t.co/x5qn2NhW00 – seulement ici pour se faire des amis (@tahdigphobiacow) 8 novembre 2021

Et le faire alors qu’il est torse nu le rend bien plus étrange – Argyris – Sandie Stan (@Argyris825) 9 novembre 2021

Bien que le ton ait pu être une blague, de nombreux lecteurs pensaient que le message de Bezos représentait une réelle menace pour DiCaprio. Ils se demandaient si quelqu’un sans la richesse et l’influence de Bezos s’en tirerait.

précédentsuivant

Milliardaire

pas drôle n’a pas ri payez vos impôts – chaussure (@shoe0nhead) 8 novembre 2021

putain jeff tu es drôle comme l’enfer😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂$yvngmeez😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 – Maïs ✮ (@sneerid) 9 novembre 2021

Comme toujours, les commentateurs ont visé la richesse insondable de Bezos et son évasion fiscale. Certains ont exigé qu’il fasse le bien pour le monde au lieu de tweeter des blagues maladroites, tandis que d’autres ont publié leurs poignées Venmo et CashApp directement dans les commentaires, suppliant le centimilliardaire de l’aider.

précédentsuivant

Immature

On dirait que c’est un concours de masculinité toxique entre les hommes les plus riches du monde ces jours-ci. Excellent travail de descendre à de nouveaux plus bas tout en atteignant des sommets financiers de tous les temps. – Go🔶For🔶Gold (@hqxkxbuzzkiller) 8 novembre 2021

le mec le plus riche du monde menace d’assassiner Lenard DeCaprisun je pleure de rire, nous sommes des enfants de dieux et il nous a laissé dans une voiture chaude https://t.co/vQGXPd9rxp – poney sorcière (@molly7anne) 9 novembre 2021

Enfin, de nombreux critiques ont déclaré que Bezos prouvait son immaturité avec un article comme celui-ci. Plutôt que de charmer, ils trouvaient décourageant de savoir que quelqu’un avec autant de richesse et de pouvoir succomberait à une provocation aussi enfantine.

précédent