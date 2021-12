Jeff Bezos est officiellement astronaute, mais il sera le dernier à recevoir les ailes | Vie

Suffit-il d’aller dans l’espace pour devenir astronaute ? C’est une polémique débattue depuis des mois, et la FAA va réduire ses pertes.

Jusqu’à maintenant, être astronaute avait beaucoup de mérite. Vous avez dû surmonter des années de formation et d’apprentissage pour pouvoir voyager vers la Station spatiale internationale ou vers la Lune.

Mais de nos jours, il suffit de monter dans une fusée privée, et en 10 minutes, vous êtes allé dans l’espace et de retour sur Terre. C’est si simple que même un homme de 90 ans peut le faire.

Les nouveaux touristes de l’espace Ils ont ouvert le débat : suffit-il de gravir 80 ou 100 km dans une fusée confortablement installé dans un fauteuil, pour devenir astronaute ?

Il y a de plus en plus de gens en dehors de la planète Terre, et ils ne sont pas seulement militaires ou scientifiques. Tôt ou tard, il y aura un crime dans l’espace et alors qui le jugera, si l’espace n’appartient à personne ?

Depuis 2004, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a délivré symboliquement un ailes d’astronaute à tous ceux qui voyagent dans l’espace.

Jusqu’à il y a un an, c’était une aventure qui en valait la peine, car, comme on dit, un astronaute de la NASA consacre des années à la formation et à l’apprentissage. Mais les touristes spéciaux ont changé cette définition.

La FAA elle-même a publié il y a quelques semaines une déclaration dans laquelle elle déclarait que les touristes de l’espace ne sont pas des astronautes.

Selon cet organisme, ils ne sont désormais plus astronautes voyageurs de l’espace qui ont dépassé les 80 km d’altitude, et qui ont également « fait la démonstration d’activités pendant le vol qui étaient essentielles pour la sécurité publique ou contribuaient à la sécurité des vols habités ».

Par conséquent, selon cette nouvelle définition, aucun des passagers des récents vols Blue Origin, SpaceX ou Virgin Galactic ne peut être considéré comme un astronauteEh bien, pendant le vol, ils n’ont fait que regarder par la fenêtre.

Il semble que cette définition ne soit pas rétroactive, car finalement La FAA a décidé de céder ses ailes d’astronaute à Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, Richard Branson, le fondateur de Virgin et William Shatner, le mythique capitaine Kirk de Star Trek. Tous trois se sont envolés dans l’espace il y a quelques semaines, sur les vols Blue Origin et Virgin Galactic.

Bien sûr, ces trois célébrités, et le reste des touristes spéciaux de 2021, seront les derniers. La FAA vient d’annoncer que retirer le programme Astronaut Wings, et offrira plus.

La raison en est que ce prix a été créé pour récompenser les pionniers, mais maintenant que le tourisme spatial est monnaie courante, il n’a plus de sens.

En tout 24 personnes ont reçu les ailes d’astronaute de la FAA, depuis 2004, si l’on inclut les touristes spatiaux susmentionnés.

Les voyages spatiaux privés changent la façon dont nous comprenons l’espace, et les règles vont devoir s’y adapter.