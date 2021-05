Jeff Bezos et Blue Origin promettent des détails à venir la semaine prochaine pour savoir comment acheter le premier siège sur le vol spatial

Un nouveau message sur la page d’accueil du site de Blue Origin. (Capture d’écran BlueOrigin.com)

Écartez-vous, Mannequin Skywalker. Blue Origin se prépare à ce que de vrais humains équipent son vaisseau spatial New Shepard et remplacent le mannequin de haute technologie qui a volé lors de précédents vols d’essai.

Dans une publication sur Instagram jeudi, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a de nouveau déclaré: «Il est temps» et a dirigé les gens vers le site Web de Blue Origin où un compte à rebours est en cours jusqu’au 5 mai. acheter le tout premier siège sur New Shepard. »

La publication de Bezos comprend les faits saillants du premier vol d’essai sans équipage de New Shepard en janvier, au cours duquel la fusée d’appoint réutilisable de Blue Origin et sa capsule d’équipage ont effectué une mission réussie dans l’ouest du Texas. On voit Bezos traverser le désert dans sa camionnette arborant le logo en plumes de son entreprise spatiale.

Les humains ont pris davantage en compte un vol d’essai du 14 avril, effectuant toutes les étapes menant au lancement et à l’atterrissage du vol de 10 minutes et 10 secondes.

“C’est aussi réel que possible sans … les envoyer en voyage dans l’espace”, a déclaré à l’époque la commentatrice du lancement, Ariane Cornell.

On s’attend à ce que les employés de Blue Origin partent sur les premiers vols avec équipage, mais la compagnie finira par embaucher des passagers payant un prix de billet à six chiffres. Cornell a déclaré que les astronautes arriveront au «village des astronautes» de Blue Origin trois jours avant leur voyage et passeront par des sessions de formation et des simulations avant de voler.

Blue Origin construit le matériel pour le programme suborbital New Shepard à son siège à Kent, Washington.