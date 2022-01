Jeff Bezos et Lauren Sanchez célèbrent le Nouvel An lors d’une soirée disco à Saint-Barth

Jeff Bezos est allé tout John Travolta avec petite amie Lauren Sanchez … alors qu’ils célébraient une nouvelle année disco fashion.

Bezos a posté des photos de lui et de Sanchez semblant super affectueux alors qu’ils faisaient la fête au bord d’une piscine à Saint-Barth.

Voici maintenant ce qui est intéressant. Regardez cette photo de Jeff avec le fils de Lauren Nikko et le père de Nikko, ancienne star de la NFL Tony González. Tony était marié à Lauren, et on nous dit que Tony et sa femme sont en vacances avec Lauren et Tony… et on nous dit que ce n’est pas la première fois.

Jeff a posté que 2022 sera une période de croissance personnelle. Pour sa part, Lauren a commenté et écrit: « Je t’aime bébé. Pour toutes les raisons et sans raison. »

Vous devez jeter un œil aux fringues de Bezos… une chemise vintage des années 70 à motifs orange, un pantalon chino crème et des lunettes de soleil.

Celui de Lauren était un peu plus actuel… un crop top noir et un pantalon en cuir noir.

Ils sont pendus à Saint-Barth depuis plus d’une semaine… se prélasser comme des rois sur le super-yacht qu’ils ont loué pour les vacances.

L’homme de 57 ans traverse – eh bien, certains pourraient dire une crise de la quarantaine – alors qu’il montrait son corps chamois, et nos sources Bezos carrément refusé c’est le résultat de HGH, malgré ce que certains ont spéculé sur les médias sociaux.

Une chose est sûre… ils l’ont clairement dit lors de ce voyage – ils sont vraiment amoureux l’un de l’autre.