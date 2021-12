Jeff Bezos et Lauren Sanchez ressemblent à des membres de la royauté sur le yacht de Saint-Barth

Jeff Bezos et Lauren Sanchez ne sont pas des rois… ce n’est pas un monsieur, elle n’est pas une duchesse, mais quand même, ils se prélassent comme des rois.

Le multimilliardaire et son amie étaient étendus sur ce qui ressemble à une sorte de chaise longue. C’est comme si l’un des fidèles membres de l’équipage les nourrissait de raisins pendant qu’ils attrapaient des raies des Caraïbes.

Jeff et Lauren ont été sur un superyacht, sillonnant la région de Saint-Barth, et c’est là qu’ils fêteront le réveillon du Nouvel An.

Ils ont montré beaucoup de peau ces derniers temps, et tout le monde en parle Le corps de Jeff. C’est sûr qu’il est foutu, et beaucoup de gens pensent que c’est grâce à HGH, mais nos sources disent que c’est pas vrai – c’est tout naturel.

Ils ont été très sensibles pendant le voyage … s’embrasser lors d’une randonnée en début de semaine.

C’est maintenant l’heure des raisins !!!