L’ancien PDG d’Amazon va exploser dans l’espace sur sa fusée, le New Shepard, avec son frère, Mark Bezos, Wally Funk, une femme de 82 ans qui a suivi une formation d’astronaute dans les années 1960, et Oliver Daemen, un 18- élève d’un an. “Tous ceux qui sont allés dans l’espace – chaque astronaute revient et ils disent que cela les a changés d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Jeff Bezos à CNN.

« Ils ont vu la mince branche de l’atmosphère terrestre et ont réalisé à quel point la Terre est fragile.

“Je ne sais pas comment cela va me changer, mais je sais que cela va changer et je suis ravi de le découvrir.”

Daemen est un étudiant des Pays-Bas et le premier passager payant de Blue Origin après que son père ait proposé une place à côté du célèbre milliardaire lors d’une vente aux enchères caritative.

Wally Funk, cependant, est une pionnière de l’aviation, car Funk était l’une des 13 femmes qui se sont entraînées et testées pour devenir astronautes il y a 60 ans, mais ont été laissées de côté au profit de leurs homologues masculins.

Funk sera la personne la plus âgée à aller dans l’espace et Daemen sera la plus jeune.

Wally Funk a réussi tous les tests requis à la fin des années 1960.

“Je peux vous assurer qu’elle surpasse toujours tous les hommes à 82 ans”, a déclaré Bezos en parlant de Funk.

«Elle pourrait nous distancer tous.

“Elle n’est aussi qu’un tourbillon d’énergie, un modèle de détermination, de résilience et de positivité.”

L’équipage décollera à 14 heures BST du site de lancement privé de Bezos près de Van Horn au Texas.

La capsule où seront assis les quatre passagers se séparera de son booster à environ 76 km (250 000 pieds) du sol.

“Nous sommes en zéro-g pendant environ quatre minutes, et nous pouvons sortir de nos sièges, détacher nos sangles, flotter, regarder la mince branche de l’atmosphère terrestre”, a déclaré Bezos à CBS News.

“Les gens qui sont montés – les astronautes – disent que lorsqu’ils font cela, ils peuvent voir que la Terre est si fragile.

“Les vues vont être fantastiques, le zéro-g sera une expérience inhabituelle que vous ne pouvez vraiment pas vivre de manière positive sur Terre.”