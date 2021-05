Jeff Bezos explique pourquoi il a arrêté de dormir 4 heures par jour et les avantages de dormir 8 heures | Vie

On nous a parlé d’innombrables fois des avantages d’une bonne nuit de sommeil. Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, nous le dit à la première personne.

Les PDG de grandes entreprises ont la réputation de dormir peu. Nous connaissons l’histoire d’Elon Musk, alors qu’il dormait dans l’usine Tesla, au moment où il fallait augmenter la production, pour être plus performant.

Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon (pendant une courte période, alors qu’il se retire du poste), il était l’un d’entre eux. J’ai dormi 4 heures par jour, pensant que cela augmenterait la productivité.

Mais comme tant d’autres, il s’est rendu compte qu’il se faisait des illusions. Depuis quelques années dort 8 heures par jour, et sa vie s’est améliorée: “Je dors 8 heures parce que je pense mieux. J’ai plus d’énergie. Mon humeur est meilleure”, explique-t-il dans une interview à l’Economic Club of Washington, qui nous parvient via Business Insider.

Bezos ne nous dit rien de nouveau. D’innombrables études ont montré que le sommeil a des liens avec diverses fonctions cérébrales, y compris concentration, productivité et cognition.

Le fondateur d’Amazon explique dans l’interview que dans son travail, il doit prendre des décisions qui affecteront les produits ou services qui seront publiés dans plusieurs années, et cela n’a aucun sens de prendre des décisions de mauvaise qualité, pour peu de sommeil: “En ce moment, je travaille sur un trimestre qui se révélera à un moment donné en 2023. Je dois réfléchir deux ou trois ans à l’avance, et si oui, pourquoi dois-je faire 100 low- décisions de qualité aujourd’hui?? ».

Dans votre routine quotidienne, attache une grande importance à sa vie de famille et à ses moments personnels: “Je me lève tôt. Je me couche tôt. J’aime lire le journal. J’aime boire du café et prendre le petit déjeuner avec mes enfants avant d’aller à l’école.”

Toutes les réunions importantes sont organisées le matin. Si aucune décision n’a été prise avant 17 heures, il est laissé pour le lendemain.

Combien d’heures dormez-vous par jour? Il est fort probable qu’ils soient inférieurs à 8. Si c’est le cas, il est temps de réorganiser votre vie pour atteindre ce nombre magique. Les bénéfices à moyen et long terme sont innombrables …