Jeff Bezos fait un don de 200 millions de dollars au National Air and Space Museum en cadeau historique du Smithsonian

Jeff Bezos montre une maquette de l’atterrisseur lunaire Blue Moon à Washington, DC, en mai 2019. (. File Photo / Alan Boyle)

Moins d’une semaine avant le départ de la première mission en équipage de son vaisseau spatial Blue Origin, Jeff Bezos fait un don de 200 millions de dollars au Smithsonian’s National Air and Space Museum à Washington, DC

Le Smithsonian a annoncé mercredi que le don est le plus important depuis sa fondation par James Smithson en 1846. Il prévoit d’utiliser 70 millions de dollars pour la rénovation du Musée national de l’air et de l’espace et 130 millions de dollars pour lancer un nouveau centre d’éducation au musée appelé le Bezos. Centre d’apprentissage.

Le don est également parmi les plus importants dans les activités philanthropiques du fondateur d’Amazon, qui ont inclus des milliards pour des causes environnementales (Bezos Earth Fund) ainsi que l’itinérance et l’éducation précoce (Bezos Day One Fund).

“Ce cadeau historique aidera le Smithsonian à atteindre son objectif d’atteindre chaque salle de classe en Amérique en créant un centre d’apprentissage de classe mondiale avec l’accès et l’inspiration en son cœur”, a déclaré le secrétaire du Smithsonian, Lonnie Bunch, dans un communiqué de presse. « Nous sommes reconnaissants à Jeff pour sa générosité, sa passion et son engagement envers l’éducation, l’innovation et la technologie. Ce don alimentera les futurs leaders et innovateurs de notre pays.

Les travaux de rénovation sont visibles dans la « America by Air Gallery » au Smithsonian National Air and Space Museum en mai. (Photo Smithsonian via Flickr / Jim Preston)

Le Musée de l’air et de l’espace, appelé l’un des Smithsonians les plus populaires par le Washington Post, se prépare à rouvrir à la fin du mois pour la première fois depuis sa fermeture en raison de la pandémie de COVID-19 en mars 2020.

Chris Browne, directeur par intérim du musée, a déclaré au Post que le Smithsonian espère créer de nouvelles expériences interactives et améliorer l’interconnectivité technologique à travers le musée et avec le public à la maison.

“Nous pensons que le musée, en plus de célébrer les incroyables exploits du passé, devrait également avoir une riche collection et une présentation de ce qui se passe en ce moment”, a déclaré Brown au journal.

Le cadeau de Bezos arrive à un moment d’activité intense à l’aube des voyages spatiaux commerciaux. La mission Blue Origin de Bezos a été parmi les leaders du peloton pour capter l’attention du public lorsqu’il a annoncé qu’il serait à bord du premier vol suborbital de la fusée New Shepard de la société le 20 juillet. Ensuite, son collègue milliardaire et fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, en a volé des projecteurs dimanche avec un tour à bord de son avion fusée SpaceShipTwo.

“Le Smithsonian joue un rôle vital pour stimuler l’imagination de nos futurs constructeurs et rêveurs”, a déclaré Bezos dans un communiqué. « Chaque enfant naît avec un grand potentiel, et c’est l’inspiration qui libère ce potentiel. Mon histoire d’amour avec la science, l’invention et l’espace a fait cela pour moi, et j’espère que ce cadeau le fera pour d’autres.

Selon le Smithsonian, Bezos soutient depuis longtemps l’institution. Il a été l’un des donateurs fondateurs du Musée national d’histoire et de culture afro-américaines et a déjà contribué au Musée national de l’air et de l’espace. Il a reçu un Smithsonian American Ingenuity Award for Technology en 2016.