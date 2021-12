Jeff Bezos fait une apparition rare aux People’s Choice Awards 2021

Jeff Bezos a fait une pause dans ses aventures dans l’espace et ses autres passe-temps de milliardaire pour remettre un prix aux People Choice Awards 2021 d’E!. Oui, vous avez bien lu.

Bezos, qui est le président exécutif d’Amazon et l’un des hommes les plus riches de la Terre, a assisté à la conférence E! remise de prix pour honorer le récipiendaire du champion du peuple Dwayne The Rock Johnson. Plus précisément, Bezos est monté sur scène au Barker Hangar à Santa Monica, en Californie. pour présenter la star de la lutte devenue acteur de liste.

« Les réalisations de Dwayne sont légendaires », a déclaré l’homme d’affaires emblématique à propos de son célèbre ami. « Son éthique de travail est sans précédent. Il transcende toutes les données démographiques. Il est impossible de ne pas l’aimer, et il peut certainement poser beaucoup de crêpes. Je l’ai vu. Mais même avec tout cela, la chose qui ressort vraiment le plus , Il est gentil. «

Il a poursuivi: « La gentillesse est un choix, et ce que j’admire le plus chez Dwayne, c’est son choix de montrer une gentillesse inébranlable à tous ceux qui l’entourent. Ceux d’entre nous qui ont eu la chance de travailler avec Dwayne l’ont vu maintes et maintes fois. Cela s’étend à famille, amis, partenaires, acteurs, équipe et même des inconnus qui l’approchent dans la rue. Son héritage en est un de chaleur, de passion, de respect, d’humour, d’engagement et de gentillesse. C’est un bilan que nous devrions tous viser. «