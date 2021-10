Jeff Bezos, GF Lauren Sanchez Pack sur PDA sur NYC Walk

Jeff Bezos et GF Lauren Sanchez ne veulent clairement pas faire un voyage ensemble sur New Shepard de Blue Origin … parce qu’ils ne veulent pas d’espace entre eux.

Le chef d’Amazon et son GF ont installé un énorme écran PDA vendredi à New York. Lauren était d’humeur pour un gros bisou et pas d’humeur à garder ses mains loin de M. Amazon.

Ils ont été partout cette semaine … ils étaient au Texas il y a quelques jours pour accueillir William Shatner et 3 autres membres d’équipage de retour de leur court voyage dans l’espace.

S’ils n’étaient pas riches et célèbres… ils seraient comme 2 lycéens. Regarde JB asperger Lauren de champagne.

En plus de sucer la gueule dans la Grosse Pomme, ils ont regardé une pièce de Broadway – La trilogie Lehman – sur le capitalisme. Jeff en sait quelque chose.

Les relations ont duré un bon bout de temps maintenant – elles ont duré 2 ans. ils ont galli dans le monde entier, et la pose sur d’épaisses avec PDA.