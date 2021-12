Jeff Bezos a fait un peu de contrôle des dégâts samedi soir, affirmant qu’il avait « le cœur brisé » par la tragédie dans l’une de ses usines amazoniennes, où au moins 6 personnes sont mortes alors qu’une tornade a ravagé l’installation … ceci après avoir été silencieux à la radio sur les décès alors qu’il célébrait son dernier vol dans l’espace.

Bezos a déclaré sur Twitter: « La nouvelle d’Edwardsville est tragique. Nous avons le cœur brisé par la perte de nos coéquipiers là-bas, et nos pensées et nos prières vont à leurs familles et à leurs proches. »

Il a poursuivi… « Tout Edwardsville doit savoir que l’équipe d’Amazon s’engage à les soutenir et sera à leurs côtés pendant cette crise. Nous exprimons notre plus grande gratitude à tous les incroyables premiers intervenants qui ont travaillé si inlassablement sur le site . »

La déclaration est intervenue 24 heures après que la tornade a frappé, et après que Bezos ait publié une photo sur Instagram avec le dernier équipage de sa fusée New Shepard, y compris l’ancien champion de la NFL. Michael Strahan.

Le truc, c’est que… ses mots de condoléances sont venus 24 heures après la tornade. Il a passé la journée à encourager le dernier groupe de voyageurs spatiaux sur Blue Origin. Tôt dimanche, il a déclaré : « Joyeux équipage ce matin au centre d’entraînement. »

Bezos était enthousiaste lorsque la capsule est revenue sur terre, serrant dans ses bras Michael Strahan, qui fait le voyage avec 4 autres passagers. Il n’y avait aucune mention de la tragédie avant ou après le vol, et la célébration n’a pas été bien accueillie par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.

La tornade a provoqué l’effondrement d’un mur de 40 pieds de haut et 11 pouces d’épaisseur dans l’entrepôt.