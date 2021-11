Jeff Bezos offre à la Fondation Obama 100 millions de dollars en l’honneur de John Lewis

fondateur d’Amazon Jeff Bezos fait un don de 100 millions de dollars à la Fondation Obama en l’honneur du défunt membre du Congrès de Géorgie et icône des droits civiques John lewis.

La fondation a fait cette annonce lundi matin et, dans un communiqué de presse, a qualifié le don de Bezos de « la plus importante contribution individuelle reçue à ce jour ».

Le fondateur d’Amazon Jeff Bezos (ci-dessus) fait un don de 100 millions de dollars à la Fondation Obama en l’honneur d’une icône des droits civiques décédée : le membre du Congrès de Géorgie John Lewis. (Photo : Emma McIntyre/.)

Les fonds seraient utilisés pour « aider à élargir la portée de la programmation qui atteint les leaders émergents aux États-Unis et dans le monde », selon la fondation.

Dans la déclaration d’annonce, Bezos a déclaré: « Les combattants de la liberté méritent une place spéciale dans le panthéon des héros, et je ne peux pas penser à une personne plus appropriée à honorer avec ce cadeau que John Lewis, un grand leader américain et un homme extraordinaire la décence et le courage.

La fondation, qui a été créée en 2014 par le président de l’époque Barack Obama et Première Dame Michelle obama, héberge plusieurs programmes de formation au leadership, dont la Girls Opportunity Alliance, My Brother’s Keeper et le Global Leaders Program, tout en soutenant un Hometown Fund, qui investit dans l’expansion des opportunités de développement économique pour les résidents du côté sud de Chicago.

« Je suis ravi de soutenir Président et Mme Obama et leur Fondation », a déclaré Bezos, « dans sa mission de former et d’inspirer les leaders de demain.

Dans le cadre du cadeau de l’entrepreneur milliardaire, Bezos a demandé que la place du Obama Presidential Center à Chicago soit nommée John Lewis Plaza.

« John croyait au pouvoir des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires », a déclaré Michael Collins, fiduciaire de la succession John R. Lewis, dans la déclaration de la Fondation Obama. « Sa vie était un témoignage de cette notion, et il serait un ardent défenseur de la formation et du soutien nécessaires pour inspirer la prochaine génération de dirigeants à suivre ses traces. »

PDG de la Fondation Obama Valérie Jarrett a déclaré que le don de Bezos – qui est sans restriction et peut être utilisé pour financer n’importe quel programme de la fondation – démontre qu’il « y a un pouvoir incroyable à soulever les noms d’agents de changement extraordinaires sur les épaules desquels nous nous tenons tous ».

Les responsables de l’organisation « sont ravis de l’offre de M. Bezos de nommer notre magnifique Plaza en l’honneur de John Lewis », a déclaré Jarrett.

L’Obama Presidential Center a ouvert ses portes en septembre 2021 et devrait être achevé d’ici 2025. Il comportera des espaces publics nommés d’après des icônes des droits civiques, des héros de la justice sociale et des acteurs du changement dans le service public, les affaires et le divertissement. Le processus de nomination donnerait aux donateurs la possibilité d’honorer ceux qui se sont « battus pour un monde plus juste et plus équitable ».

