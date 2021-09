Jeff Bezos peut-il obtenir la recette de la vie éternelle avec des centaines de millions d’investissements ?

in

09/09/2021 à 19:36 CEST

Elon Musk a lancé la mode des grands milliardaires essayant d’atteindre la vie éternelle en investissant plusieurs millions dans des entreprises essayant d’inverser le vieillissement humain.

C’est désormais le magnat Jeff Bezos qui annonce qu’il consacrera des centaines de millions de dollars à sa propre entreprise anti-âge.

D’autres milliardaires ont rapidement rejoint le projet avec d’énormes dons.

Bezos pense que ces dernières années ont vu de telles avancées dans la biologie moléculaire du vieillissement qu’il pourrait atteindre une jeunesse éternelle.

Parmi les principaux scientifiques recrutés par Bezos pour ce travail se distingue le lauréat du prix Nobel Shinya Yamanaka, que certains médias ont décrit comme « le sorcier de la médecine régénérative ».

C’est un projet extraordinairement ambitieux.

Pourrait-il réussir ?

Il y a déjà eu d’autres tentatives d’immortalité dans l’histoire

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

La recherche de l’immortalité et de la jeunesse éternelle est l’un des rêves les plus profondément enracinés de toute l’histoire de l’humanité. Depuis l’Antiquité, des millions de personnes ont consacré leur vie à trouver “l’élixir de la jeunesse de la vie éternelle & rdquor; sans succès.

Certains d’entre eux, comme Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, ont exploré les régions les plus reculées de la planète, et bien qu’ils aient échoué lamentablement à trouver la fontaine de jouvence éternelle tant attendue, ils ont contribué de manière significative aux connaissances géographiques et anthropologiques.

La médecine ancienne, elle aussi, était tentée de rechercher la vie éternelle. Bien sûr, ni Hippocrate, ni Galien, ni Avicenne n’ont réussi.

Même de nombreux chercheurs d’immortalité ont considérablement raccourci sa vie.

Par exemple:

En 200 avant JC, l’empereur chinois Qin Shi Huang croyait que le mercure le sauverait de la mort. Mais bien au contraire, c’est l’accumulation de mercure qui le tua très vite.De nombreux siècles plus tard, le pape Innocent VIII pensait que recevoir des transfusions sanguines de jeunes vivrait longtemps. Mais une transfusion l’a tué. Car alors les groupes sanguins et le rejet des transfusions n’étaient pas connus.

L’élixir de jeunesse éternelle

On peut affirmer qu’à cette époque, rien n’était connu sur la biologie moléculaire et qu’à la place, on en sait beaucoup maintenant.

C’est vrai. Mais la biologie moléculaire tente de ralentir le vieillissement depuis plusieurs décennies maintenant.

Un exemple clair est Linus Pauling, lauréat de 2 prix Nobel. Il a travaillé intensément sur le sujet au point de devenir célèbre pour son utilisation de doses massives de vitamine C. Mais peu importe ses efforts, le cancer de la prostate a mis fin à ses jours.

Depuis, une panoplie de molécules « éternelle jeunesse » a été utilisée.

Mais les gens ont continué à vieillir et à mourir.

La vie éternelle dans une machine ?

Ayant vu les « échecs & rdquor ; » successifs, Marvin Minsky, le grand gourou de l’intelligence artificielle au MIT, a cessé de faire confiance au progrès médical et a cherché la vie éternelle par d’autres moyens. Plus précisément par le biais de supercalculateurs.

Au cours des années 1980, Minsky était convaincu que d’ici l’an 2000, même si nos corps mouraient, il y aurait des superordinateurs capables de contenir nos esprits. Et si notre esprit restait actif dans l’ordinateur, nous vivrions éternellement même s’il était sur un support non biologique.

Minsky a exhorté les gens à épargner et à pouvoir payer pour leur soutien non biologique. Il a calculé que le superordinateur qui soutiendrait nos esprits « coûterait autant qu’une bonne maison dans un quartier cher ».

Marvin Minsky est décédé le 24 janvier 2016, à l’âge de 88 ans. Et ceux d’entre nous qui sont encore là sont encore loin d’avoir (si jamais nous le faisons) l’ordinateur qui prend en charge nos esprits.

L’espérance de vie avance

Il ne fait aucun doute que la médecine a fait des progrès extraordinaires en augmentant l’espérance de vie des êtres humains. Dans le monde en 1900, l’espérance de vie d’un être humain était de 32 ans. Un siècle plus tard, il avait 72 ans (et bien plus dans les pays avancés).

Mais il ne faut pas confondre espérance de vie et durée de vie maximale.

L’espérance de vie est une valeur moyenne. Au début du 20e siècle, il n’y avait pas d’antibiotiques, pas de chloration de l’eau potable et presque pas de vaccins. La mortalité infantile était énorme et de nombreuses personnes mouraient jeunes de maladies infectieuses. C’est pourquoi la durée de vie moyenne des êtres humains était si faible.

Mais en même temps, tout au long de l’histoire de l’humanité, il y avait des gens qui, pour des raisons génétiques, environnementales et stochastiques, jouissaient d’une excellente santé et atteignaient une longévité extraordinaire.

Par exemple, dans la ville d’Österröd, le squelette d’une femme ayant vécu à l’époque paléolithique a été retrouvé, merveilleusement bien conservé, dans une société de chasseurs-cueilleurs. Cette femme est décédée vers l’âge de 90 ans. Il mesurait 1,70, avait eu plusieurs enfants et avait toujours toutes ses dents exemptes de caries.

Peu de temps avant la chute de Grenade, Ibrahim Ali Atar commandait le corps principal de la cavalerie nazari à près de 90 ans. Et sa lance était encore redoutée (en fait il a été tué de loin par un archer lors de l’attaque de Lucena).

Lors de la bataille de Lépante, l’une des galères vénitiennes qui a eu les performances les plus remarquables était commandée par un centenaire.

Aujourd’hui, plus précisément en 2011, le projet RENACE (Réseau national du centenaire) du Dr Juan Martinez, a constaté qu’en Espagne, il y avait environ 18 000 centenaires. Et environ 60% d’entre eux étaient en excellente santé.

Le vieillissement a-t-il un remède ?

Il y a quelques années, les prédictions de personnages tels que:

Aubrey De Gray, directeur de la fondation SENS, qui a déclaré que « le vieillissement sera guéri dans une vingtaine d’années, ainsi nous mettrons fin à la vieillesse, et nous pourrons vivre plusieurs siècles avec la santé. » L’ingénieur José Luis Cordeiro, qui a déclaré que la thérapie génique, l’intelligence artificielle, les progrès de la robotique, la bio-impression d’organes artificiels avec des imprimantes 3D et le contrôle de notre génome nous mèneront à “l’ère post-humaine” où même le cerveau malade peut être remplacé par un logiciel.

Puis la pandémie de Covid-19 est arrivée (probablement pour rester). Pour la première fois depuis des décennies, l’espérance de vie a considérablement diminué dans les pays les plus développés.

Ce que dit la science

Malgré leur fortune, Jeff Bezos et Elon Munsk mourront quoi qu’ils fassent. La durée de la vie est limitée pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles le vieillissement. Mais comme nous le verrons dans des articles ultérieurs, ce n’est en aucun cas la seule cause.

Musk, Bezos et les milliardaires qui gaspillent des millions à courir après la chimère de la jeunesse éternelle sont peut-être plus préoccupés par les véritables menaces pour la santé qui peuvent changer l’histoire.

La récente alerte des rédacteurs en chef des 233 grandes revues médicales avertissant qu'”une catastrophe bien plus meurtrière que Covid-19 approche” en raison du changement climatique et de la destruction de l’habitat en est un bon exemple.

L’augmentation de la résistance bactérienne aux antibiotiques pourrait nous conduire à des situations apocalyptiques et non à long terme.

S’ils investissaient une partie de leur argent dans ces menaces réelles, au lieu de courir après des chimères, non seulement ils passeraient à la postérité comme plus solidaires avec l’humanité, mais ils pourraient vivre beaucoup plus longtemps.

Ou, comme l’indique la liste du magazine Forbes, des centaines et des centaines de millionnaires ne sont-ils pas morts du Covid-19 ?