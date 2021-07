Jeff Bezos propose de couvrir 2 milliards de dollars de coûts pour l’atterrisseur lunaire de la NASA

Une conception d’artiste montre le système d’alunissage conçu par Blue Origin et ses partenaires. (Origine bleue via YouTube)

Dans une lettre ouverte à l’administrateur de la NASA Bill Nelson, Jeff Bezos a déclaré que son entreprise spatiale Blue Origin renoncerait à jusqu’à 2 milliards de dollars de paiements dans le cadre d’un accord visant à construire un deuxième système d’atterrissage lunaire à l’usage de la NASA.

L’offre intervient quelques jours seulement après que Bezos ait conduit la fusée suborbitale New Shepard de Blue Origin au bord de l’espace et à l’arrière. Il semble viser à remédier à l’un des facteurs qui ont conduit la NASA en avril à émettre un seul contrat pour un système d’atterrissage capable de transporter des astronautes à la surface de la lune dès 2024. Ce contrat de 2,9 milliards de dollars est allé à SpaceX, en partie parce que la NASA a déclaré Le Congrès n’a pas accordé assez d’argent pour deux fournisseurs.

La NASA a également donné sa note technique la plus élevée à la proposition de SpaceX d’utiliser une version de son système de lancement Starship, qui est actuellement en cours de développement.

Blue Origin et ses partenaires de l’industrie — dont Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper ⁠— ont fait une offre de 6 milliards de dollars pour concevoir et construire un système d’atterrissage concurrent. Après que SpaceX ait remporté le prix, l’équipe de Blue Origin et Dynetics, le troisième concurrent pour un contrat avec la NASA, ont déposé des protestations auprès du Government Accountability Office. Le GAO doit statuer sur ces protestations d’ici le 4 août.

Dans sa lettre à Nelson, Bezos revient sur les problèmes soulevés dans la protestation de Blue Origin et se plaint que la NASA « ait choisi de conférer une avance pluriannuelle et de plusieurs milliards de dollars à SpaceX » dans le cadre du concours Human Landing System.

Il a noté que la NASA avait donné à SpaceX la possibilité de réviser son offre pour répondre aux besoins financiers de la NASA, et que Blue Origin n’avait pas eu la même opportunité.

“C’était une erreur, c’était inhabituel et c’était une opportunité manquée”, a écrit Bezos. “Mais il n’est pas trop tard pour y remédier.”

Bezos a ensuite proposé de renoncer à tous les paiements au cours des exercices 2021-2023, jusqu’à 2 milliards de dollars, “pour remettre le programme sur les rails dès maintenant”. Il a dit que cela s’ajouterait au milliard de dollars de contributions des entreprises qui avait été promis précédemment.

Blue Origin développerait et lancerait également une version éclairante de son élément de descente lunaire en orbite terrestre basse à ses propres frais, “pour retirer davantage le développement et planifier les risques”, a déclaré Bezos. Et il ferait le travail sur une base de prix fixe, protégeant la NASA des dépassements de coûts.

Dans une référence indirecte à son statut d’individu le plus riche du monde, Bezos a déclaré qu’il était “honoré d’offrir ces contributions et je suis reconnaissant d’être en mesure de le faire”. (Pour ce que ça vaut, le PDG de SpaceX, Elon Musk, est actuellement le deuxième individu le plus riche du monde.)

“Si la NASA a des idées différentes sur ce qui faciliterait le mieux le retour à une véritable concurrence maintenant, nous sommes prêts et disposés à en discuter”, a écrit Bezos.

Il a noté qu’il y avait “un soutien fort et bipartite du Congrès pour un deuxième atterrisseur et pour le programme Artemis en général”. Artemis est le programme de la NASA visant à envoyer des astronautes sur la lune d’ici 2024, bien que ce délai soit susceptible d’être prolongé.

Précédemment: L’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos approche de la période de pression dynamique maximale

Certains membres éminents du Congrès, dont la sénatrice Maria Cantwell, D-Wash. – ont déclaré qu’un deuxième système commercial pour les atterrissages lunaires en équipage était nécessaire pour assurer la concurrence et la redondance.

La NASA a bénéficié de licenciements similaires dans le programme de la Station spatiale internationale : SpaceX et Northrop Grumman assurent le réapprovisionnement en fret, tandis que SpaceX et Boeing ont des contrats de transport d’équipage.

Le Congrès examine la proposition de Cantwell d’autoriser 10 milliards de dollars pour le programme Human Landing System de la NASA, afin de couvrir le coût d’un deuxième atterrisseur.

En partie pour répondre aux préoccupations du Congrès, la NASA a présenté des plans pour donner suite au contrat à fournisseur unique de SpaceX pour le premier atterrissage lunaire avec un nouveau concours. Ce processus commencerait par une sollicitation appelée Annexe N et se poursuivrait avec un programme connu sous le nom de Services de transport d’exploration lunaire, ou LETS.

Dans sa lettre, Bezos a déclaré que cette approche “ne créera pas une véritable concurrence, elle n’est pas financée et elle offre une longueur d’avance sur plusieurs années au seul fournisseur financé et à source unique”.

Nous avons contacté la NASA et SpaceX pour commentaires, et mettrons à jour ce rapport avec toute réponse.

Dans un tweet, l’ancienne administratrice adjointe de la NASA, Lori Garver, a déclaré qu’elle était “rarement sans voix, mais je suis époustouflée par cette offre”.

“Je ne connais pas sa légalité, mais offrir plus de 2 milliards de dollars pour développer un atterrisseur compétitif ne peut être ignoré”, a écrit Garver. « Bien sûr, ce n’est pas conventionnel, mais tout le monde (y compris Elon) n’a-t-il pas dit que Jeff devait s’intéresser davantage à un intérêt personnel ? »

Garver a déclaré que l’offre de Blue Origin devrait s’appliquer à un concours de suivi comme LETS – et a déconseillé de rouvrir le processus de sélection initial dans lequel SpaceX a gagné. “Si le Congrès essayait, cela renverserait les lois sur les marchés publics et créerait un précédent selon lequel tous les” perdants “pourraient faire dérailler les récompenses en faisant une meilleure offre après coup”, a-t-elle tweeté. « Ce que j’aime, c’est le potentiel à long terme d’un autre concurrent… comme Boeing en [NASA’s commercial crew program]. “