Jeff Bezos qualifie le jeu vidéo “New World” d’Amazon de “succès” – mais il est trop tôt pour le déterminer

(Capture d’écran du Nouveau Monde)

UNE ANALYSE: Le nouveau jeu vidéo d’Amazon, New World, a été lancé mardi avec un fort buzz sur les réseaux sociaux, un engagement en ligne élevé et un pool de joueurs de plus de trois quarts de million.

Le vrai test, cependant, sera de savoir si quelqu’un y joue encore dans un mois.

Pourtant, cela n’a pas empêché le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, de féliciter l’équipe New World pour son lancement réussi et de jeter un peu d’ombre sur les opposants. Il y a huit mois, à la suite de la décision d’Amazon de fermer son jeu de tir de héros Crucible, il semblait que sa division de jeux ne décollerait tout simplement jamais, et des analystes comme Bloomberg étaient prêts à en dire autant.

Après de nombreux échecs et revers dans le jeu, nous avons un succès. Tellement fier de l’équipe pour la persévérance. Considérez les revers comme des obstacles utiles qui stimulent l’apprentissage. Quels que soient vos objectifs, n’abandonnez pas, peu importe à quel point cela devient difficile. @playnewworld (1/2) https://t.co/LK0VUdCSS9 – Jeff Bezos (@JeffBezos) 1er octobre 2021

(2/2) Les deux articles ne sont séparés que de 8 mois. https://t.co/EbTVhnrJpA – Jeff Bezos (@JeffBezos) 1er octobre 2021

Huit mois, c’est long dans l’industrie du jeu vidéo, cependant, et New World entame son premier week-end post-lancement avec une solide dynamique.

Le jour de la sortie, le MMORPG à histoire alternative avait un pic de 707 230 joueurs simultanés sur Steam, ce qui est un record global pour 2021. Ces chiffres n’ont fait qu’augmenter au cours de la semaine; Vendredi matin, au moment de la rédaction, SteamDB suivait près de 800 000 joueurs simultanés sur New World.

Pour l’anecdote, Amazon semble avoir résolu tranquillement les problèmes de file d’attente de New World le jour du lancement. J’ai pu me lancer directement dans le jeu vers 12h30 PT sans avoir à attendre pour me connecter au serveur, malgré le fait que le jeu comptait près de 100 000 joueurs actifs de plus à l’époque. Amazon serait allé jusqu’à doubler les serveurs disponibles pour l’Amérique du Nord.

[#NWSTATUS UPDATE] Nous ajoutons plus de mondes pour les serveurs NA East. Vous pouvez consulter la liste complète dans le lien !https://t.co/tU4AKMOAWr – Nouveau monde (@playnewworld) 30 septembre 2021

New World est également un acteur solide sur la plate-forme de diffusion en direct d’Amazon Twitch. Le traqueur de statistiques indépendant SullyGnome a également rapporté que New World avait atteint 34 millions d’heures de visionnage sur Twitch le premier jour, avec un pic de plus de 980 000 téléspectateurs simultanés. Un quart complet de son audience provenait de deux chaînes de jeux vidéo de premier plan, Michael « Shroud » Grzesiek et le flux communautaire Fextralife, qui ont enregistré plus de 110 000 téléspectateurs chacun pendant leur séjour avec New World.

Pour faire court, même si les cratères d’audience de New World au cours des prochaines semaines, Amazon a réussi à tirer parti de Twitch dans le cadre de son lancement, ce qui va apporter un grand avantage aux professionnels du marketing et des relations publiques à l’avenir.

Ce cratère, bien que légèrement hyperbolique, est toujours un risque distinct. New World est un jeu en ligne massivement multijoueur, avec un fort accent sur la partie « multijoueur ». Cela dépend fortement du fait d’avoir toujours ce genre de chiffres dans quelques semaines quand il y a un nombre raisonnable de joueurs au niveau maximum, et si ce n’est pas le cas, New World est en difficulté.

C’est votre maison maintenant. (Capture d’écran du Nouveau Monde)

Une grande partie du gameplay de New World est axée sur le combat à grande échelle, avec des factions à trois joueurs s’affrontant les unes contre les autres et contre les monstres de l’île pour le contrôle du territoire. Les matchs PVP peuvent aller jusqu’à 50 contre 50 fronts de guerre, tandis que les Invasions peuvent appeler jusqu’à 50 joueurs pour se défendre contre des vagues d’ennemis venant en sens inverse.

Si New World a une seule fonctionnalité de chapiteau, c’est bien celle-ci. L’île d’Aeternum est une poudrière et les joueurs travaillent constamment pour l’aider à exploser. Ce push-pull entre les factions et les forces non-joueurs de l’île est une présence constante en arrière-plan dans New World, même si vous ne participez pas activement à ce moment-là, et cela fait un très bon travail pour donner au jeu l’impression qu’il est réellement est situé sur un bord dangereux de la frontière.

En dehors de cela, cependant, il y a beaucoup à critiquer avec la structure de New World. Il offre une personnalisation très limitée des joueurs, donc environ 90% de la base de joueurs finit par ressembler au même type blanc sévère, et les quêtes qui m’ont été confiées jusqu’à présent sont les mêmes trucs de récupération/élimination qui étaient légèrement odieux il y a 10 ans, encore moins maintenant.

Les looks de votre personnage sont initialement générés de manière aléatoire, ce qui signifie que mon premier regard sur mon avatar du Nouveau Monde était cet étrange cosplayer d’anime. (Capture d’écran du Nouveau Monde)

L’approche libre de New World concernant les compétences et les professions des personnages finit par vous donner beaucoup à faire – chaque personnage peut jouer tous les rôles, fabriquer tous les objets et rassembler toutes les ressources, tant que vous êtes prêt à développer les compétences pertinentes – mais le processus de mise à niveau jusqu’à présent est un peu fastidieux. On m’a promis une aventure épique à travers l’île des morts-vivants. Au lieu de cela, le moment le plus intense que j’ai eu jusqu’à présent a été lorsqu’un sanglier m’a sauté dessus.

C’est le problème avec les MMORPG en général, et avec la réaction actuelle des médias. Amazon et ses partisans veulent être en mesure de désigner New World comme son grand succès qui justifie ses années d’investissement, tandis que ses détracteurs préconisaient discrètement l’échec de New World.

C’est un MMORPG, cependant, ce qui signifie qu’il ne commence même pas vraiment tant que vous n’avez pas mis 40 heures et que vous êtes au niveau 60. Il n’y a tout simplement pas eu assez de temps pour déterminer si cela vaut la peine d’être célébré ou enterré. S’il y a encore assez de gens qui jouent à New World le 1er novembre pour qu’il y ait une fin de partie raisonnablement active, c’est à ce moment-là qu’Amazon peut sortir le champagne.

Même ainsi, New World a réussi à vendre quelques centaines de milliers d’exemplaires, selon le nombre actuel de joueurs. New World a connu un lancement réussi, et ce n’est pas rien. Plus que tout autre type de jeu, cependant, New World va devoir faire de son mieux pour tenir cet atterrissage, ou ce n’est qu’un succès sur papier.