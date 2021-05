Jeff Bezos rejoindrait la classe de bateau milliardaire avec un superyacht de luxe de 500 millions de dollars

Jeff Bezos à Seattle en 2016 (. File Photo / Kevin Lisota)

Ce n’est pas exactement le type de navire qui roulerait près des rives du campus d’Amazon South Lake Union à Seattle, mais Jeff Bezos chercherait à mettre les voiles avec son propre bateau.

Mais au niveau de richesse de Bezos, les bateaux sont en fait appelés «superyachts», et le fondateur et PDG d’Amazon construit un doozy.

Bloomberg a rapporté la semaine dernière que Bezos est l’homme derrière un projet secret appelé Y721, un engin à trois mâts de 417 pieds de long qui pourrait coûter plus de 500 millions de dollars. Le rapport indique que le superyacht est sur le point de déménager dans un chantier naval pour être achevé le mois prochain par le constructeur néerlandais Oceanco.

Le Evening Standard, qui dit que les détails sont gardés secrets, a déclaré que le yacht de Bezos pourrait être calqué sur le Black Pearl d’Oceanco – «l’un des voiliers les plus grands et les plus écologiques au monde», selon le site Web de la société. Le site indique que les 2 877 mètres carrés de voiles du yacht peuvent être réglés en seulement sept minutes et qu’il peut atteindre des vitesses de navigation maximales de 30 nœuds.

«Elle peut traverser l’Atlantique sans brûler ne serait-ce qu’un litre de combustible fossile», se vante Oceanco.

Un post Instagram de l’été dernier montre le Black Pearl:

En raison des mâts, Bezos et sa petite amie pilote d’hélicoptère Lauren Sanchez ne seraient pas en mesure d’atterrir sur le superyacht, de sorte que l’engin viendrait avec son propre yacht de soutien plus petit, avec héliport.

Le Evening Standard a rapporté que Bezos aurait passé la commande de son yacht avant que le COVID-19 ne frappe. En 2019, il a été photographié (en bas à droite) à bord du yacht de David Geffen dans les îles Balaeric au large de l’Espagne.

Bloomberg et le journaliste Brad Stone, qui a publié un nouveau livre sur Bezos intitulé «Amazon Unbound», ont déclaré que le passage dans le monde de la propriété de yachts de luxe annonce la «transformation de Bezos de technologue geek en mégabillionnaire globe-trotter».

Bloomberg a rapporté que le marché des superyachts a prospéré en conséquence directe de la pandémie – «une incarnation flagrante de l’élargissement du gouffre entre la fortune des super-riches et de presque tout le monde au cours des 14 derniers mois.»

Bezos a annoncé en février qu’il démissionnerait de son poste de PDG d’Amazon au troisième trimestre de cette année, lorsqu’il sera remplacé par le chef d’AWS, Andy Jassy.

Bezos a récemment vendu plus de 2,4 milliards de dollars d’actions Amazon. Il est la personne la plus riche du monde, avec actuellement une valeur nette de 192 milliards de dollars, selon Bloomberg.

Le regretté cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a établi un appétit bien connu pour les gros bateaux, le plus grand de sa flotte, l’Octopus, s’étendant jusqu’à 414 pieds.