Jeff Bezos rejoint Drake, les stars de la NBA et d’autres dans le soutien de 80 millions de dollars de la marque de médias sportifs Overtime

(Image des heures supplémentaires via Twitter)

Jeff Bezos fait partie des investisseurs qui participent à une ronde de financement de 80 millions de dollars dans Overtime, une marque de médias sportifs qui prévoit de lancer une nouvelle ligue de basket-ball pour les joueurs d’élite du secondaire.

La société d’investissement du PDG d’Amazon, Bezos Expeditions, a participé aux côtés de co-investisseurs notables tels que la star du hip-hop Drake, le fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, et une foule de stars actuelles et anciennes de la NBA.

Overtime, basée à Brooklyn, New York, se qualifie «d’éditeur et d’influenceur» et est devenue un incontournable des médias sociaux en cinq ans, avec une programmation sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et plus attirant 14 milliards de vues par an. La société a collecté plus de 140 millions de dollars à ce jour, gère une application populaire et vend des produits de marque.

«L’ampleur et la diversité de ce groupe d’investissement, y compris des leaders du monde des affaires, du divertissement, de la technologie et des sports, témoignent de la croissance remarquable d’Overtime et de notre trajectoire future», a déclaré Dan Porter, PDG et cofondateur d’Overtime, dans un communiqué de presse. «Nous pensons qu’il ne s’agit que de la pointe de l’iceberg, alors que nous développons de nouvelles façons pour les prolongations d’interagir avec et de divertir la prochaine génération d’athlètes et de fans.»

Bezos Expeditions a des investissements dans au moins 30 autres entités répertoriées sur son site Web, notamment Airbnb, Uber, Twitter, Convoy, Pioneer Square Labs et plus encore.

Overtime prévoit d’utiliser l’argent pour se développer davantage, en se diversifiant dans les NFT et les cartes à collectionner et en investissant davantage dans son application de sport. La société pousse également le lancement de OTE, ou Overtime Elite, une nouvelle ligue de basket-ball prévue pour septembre et mettant en vedette des joueurs de haut niveau du secondaire gagnant des salaires à six chiffres.

Le New York Times a écrit sur les plans de la ligue le mois dernier et ce que cela signifie pour les joueurs, la NCAA et la NBA.