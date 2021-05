Jeff Bezos sera propriétaire de l’émission de Trump – El Sol de México

La rivalité entre les milliardaires Donald Trump et Jeff Bezos, a pris un virage en faveur de ce dernier, avec le rachat des studios MGM, qui ont non seulement mis la firme sur un pied d’égalité avec Disney et HBO dans le service de streaming, avec des productions des grands studios hollywoodiens. , mais vous donne une opportunité que vous recherchiez depuis des années: publier des clichés édités de The Apprentice. Donald Trump pourrait être affiché publiquement en se ridiculisant.

La réalité commerciale que l’ex-président a produite pendant 15 ans donnerait le ton à Bezos pour se venger des attaques qu’il a reçues de Trump au cours de son mandat, qui a affirmé que l’homme d’affaires s’était ingéré dans le journal The Washington Post et que les médias avaient éludé les impôts. .

Même la presse américaine a même émis l’hypothèse que le scandale dans lequel Bezos était impliqué par la publication dans le National Enquirer de photos et de textes montrant une infidélité peu de temps avant l’annonce de son divorce avait été causé par le gouvernement.

Le pilote Stephen Colbert a plaisanté cette semaine avec la possibilité d’une revanche pour le propriétaire d’Amazon. “Sur le point d’acquérir MGM, il gagnerait un studio appartenant à The Apprentice et avec lui le Saint Graal tant recherché par les militants anti-Donald Trump.”

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

Le journaliste de Deadline Ted Johnson a publié une note indiquant que la transaction signifierait que le fondateur d’Amazon, “une cible fréquente de Trump, contrôlerait efficacement les droits sur des images potentiellement embarrassantes et peut-être même incendiaires”.

Bien qu’il attend toujours le feu vert des régulateurs américains, Amazon a annoncé l’achat de MGM pour 8,45 milliards de dollars et détiendra des franchises et des films tels que James Bond, Robocop, Thelma et Louise, et des émissions de télévision telles que Pink Panther.