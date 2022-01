Jeff Bezos sonne en 2022 avec Lauren Sanchez à bord d’un yacht de luxe

Jeff Bezos et sa petite amie Lauren Sanchez ont passé le Nouvel An dans les Caraïbes à bord d’un yacht de luxe (Instagram)

Jeff Bezos, le milliardaire patron de la société spatiale Blue Origin, a accueilli la nouvelle année à bord d’un yacht privé de luxe.

Le fondateur d’Amazon semblait canaliser son Pitbull intérieur avec une chemise bien ajustée et une paire de lunettes de soleil pour célébrer 2022.

Aux côtés de sa petite amie, la journaliste Lauren Sanchez, Bezos a fait la fête sur un super-yacht de luxe appelé Tender To.

Le navire de 88 pieds coûte jusqu’à 31 000 £ par semaine à affréter, frais compris.

Il peut accueillir jusqu’à sept personnes et Bezos et Sanchez n’étaient pas seuls pour le voyage dans les Caraïbes.

L’ex-partenaire de Sanchez, la star de la NFL, Tony Gonzalez, et sa femme étaient accompagnés du trajet. Nikko, le fils adulte que Sanchez et Gonzalez partagent, était également à bord.

Jeff Bezos a été rejoint par l’ex-partenaire de sa petite amie et le fils adulte qu’ils partagent (Instagram)

Sanchez semblait porter une bague à son doigt de mariage, mais le couple a démenti toute rumeur selon laquelle ils seraient fiancés.

Bezos a mis fin à son mariage de 25 ans avec MacKenzie Scott en 2019 pour être avec Sanchez et le couple aide maintenant à gérer le Bezos Earth Fund.

Tous deux ont posté des photos de leurs célébrations du Nouvel An sur Instagram.

Parallèlement à ses propres clichés, le milliardaire a déclaré qu’il avait profité d’une » soirée disco folle » avec sa famille et a déclaré à ses partisans que le Nouvel An était une période de » croissance personnelle « .

Mr Worldwide : Bezos a posté les photos sur son compte Instagram (Instagram)

Bezos a écrit: «Nous nous sommes tellement amusés hier soir à célébrer avec une folle soirée disco en famille, mais la nouvelle année est aussi un moment idéal pour faire le point et se concentrer sur la croissance personnelle, le renouveau, la renaissance et en prêtant une attention particulière à chaque moment de ta vie. Le bien et le mal. Tout. Célébrez et grandissez.’

Sa petite amie a commenté la publication et a écrit: « Je t’aime bébé. Pour toutes les raisons et aucune raison.



