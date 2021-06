Jeff Bezos va dans l’espace sur une fusée Blue Origin

Jeff Bezos dit qu’il se dirige vers l’espace. Dans un article publié sur Instagram lundi, le PDG milliardaire d’Amazon a annoncé que le mois prochain, il serait à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin pour son premier vol avec des humains à bord. Bezos a qualifié le voyage de “ce que j’ai voulu faire toute ma vie”.

Le vol devrait décoller de l’ouest du Texas le 20 juillet, deux semaines seulement après qu’il a officiellement quitté son poste actuel de directeur général d’Amazon. Jusqu’à six astronautes, dont le frère de Bezos, Mark, pompier volontaire et cadre caritatif, feront le voyage. Un autre civil fera également partie de l’équipage : Blue Origin met aux enchères un dernier ticket civil. (L’offre la plus élevée était de 2,8 millions de dollars lorsque Bezos a annoncé son intention de rejoindre le vol.) À terme, Blue Origin espère lancer des satellites et proposer des vols de tourisme spatial.

Jeff Bezos ne voyagera pas dans l’espace, cependant. New Shepard est conçu pour être suborbital, ce qui signifie qu’il atteindra la frontière entre la Terre et l’espace. Dans l’ensemble, le voyage sur la fusée est censé durer environ 11 minutes.

Alors que d’autres milliardaires ont été plus exubérants quant à leurs aspirations personnelles à visiter l’espace, Bezos semble s’être entraîné pour son propre voyage dans l’espace depuis un certain temps – et il fait allusion au voyage depuis des années.

En 2013, le journaliste Brad Stone pensait que Bezos voulait aller dans l’espace lors d’une mairie à Seattle.

“Une sorte de transformation physique intéressante, alors qu’Amazon s’est développé, Jeff est maintenant en assez bonne forme. Il avait l’air un peu pâteux et chiffonné dans les années 90 », a déclaré Stone au journaliste du New York Times Nick Wingfield. « Maintenant, il s’entraîne clairement tous les jours et la raison pour laquelle j’en parle, c’est que je pense qu’il est en formation d’astronaute.

C’est quatre ans plus tard, en 2017, qu’une photo de Bezos particulièrement musclé à la conférence Allen & Company Sun Valley en 2017 est devenue virale et est même devenue un mème. En effet, Bezos rêve de quitter la Terre depuis au moins 2000, lorsqu’il a fondé Blue Origin dans l’espoir de faciliter l’accès à l’espace.

“La seule façon que je vois pour déployer autant de ressources financières est de convertir mes gains Amazon en voyages spatiaux. C’est essentiellement ça », a déclaré Bezos en 2018. « Blue Origin est assez cher pour pouvoir utiliser cette fortune. »

Blue Origin a jusqu’à présent lancé la fusée New Shepard 15 fois sans équipage, bien que la fusée soit conçue pour amener les touristes dans l’espace. Bien qu’initialement prévu en 2019, la date prévue pour les déplacements humains sur le véhicule a été repoussée. Blue Origin travaille également sur une fusée appelée New Glenn pour le voyage orbital, et elle sera capable de mettre en orbite des charges utiles (et éventuellement des personnes).

Blue Origin est l’un des nombreux efforts spatiaux soutenus par des milliardaires. Son principal rival est SpaceX, la société spatiale privée dirigée par le milliardaire Elon Musk. Depuis 2002, SpaceX s’est concentré sur le développement de fusées pour lancer des satellites en orbite et livrer des charges utiles à la Station spatiale internationale (ISS). L’année dernière, la société est devenue la première entreprise privée à lancer des humains dans l’espace, en envoyant quatre astronautes sur l’ISS, et elle prévoit un voyage d’équipage civil à la fin de cette année. celui de Richard Branson Virgin Galactic a engagé des chercheurs pour voyager sur ses véhicules, bien qu’il n’y ait pas encore de date de lancement.

Ces entreprises spatiales du XXIe siècle sont en concurrence sérieuse. Parce qu’il n’y a pas beaucoup de clients qui ont besoin de leurs services, SpaceX et d’autres se battent souvent pour tous les contrats que les agences spatiales gouvernementales comme la NASA ont à offrir – comme aider avec les plans de retour sur la lune – ou demander aux législateurs de fournir l’argent dont ils ont besoin pour continuer le lancement. Blue Origin et Virgin Galactic revendiquent également leurs droits dans l’industrie naissante du tourisme spatial suborbital, dans l’espoir de tirer profit des riches à la recherche de sensations fortes.

Toutes nos félicitations à @JeffBezos et à son frère Mark pour l’annonce des plans de vols spatiaux. Jeff a commencé à construire @blueorigin en 2000, nous avons commencé à construire @virgingalactic en 2004 et maintenant les deux ouvrent l’accès à l’espace – c’est extraordinaire ! Surveillez cet endroit… – Richard Branson (@richardbranson) 7 juin 2021

Mais il y a aussi un sentiment de compétition personnelle: Musk et Branson ont tous deux indiqué qu’ils voulaient également se rendre dans l’espace. Maintenant, Bezos est sur la bonne voie pour les battre tous les deux en montant à bord de son propre vaisseau et en démontrant sa confiance que cette nouvelle ère de voyage spatial civil peut fonctionner.