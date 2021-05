Jeff Bezos vend plus de 2,4 milliards de dollars en actions Amazon

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Le PDG et fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a vendu plus de 2,4 milliards de dollars d’actions Amazon cette semaine, selon de nouveaux documents réglementaires.

Bezos a déclaré en 2017 qu’il vendait 1 milliard de dollars par an pour financer son entreprise spatiale Blue Origin, mais il a récemment augmenté la taille et la fréquence des ventes d’actions. Il a vendu plus de 7 milliards de dollars l’année dernière. Il s’agit de sa première vente d’actions en 2021.

Le cours de l’action d’Amazon a grimpé en flèche l’année dernière pour atteindre des niveaux records au milieu de la pandémie, alors que le commerce électronique, le cloud computing et la publicité de la société ont explosé. Les actions ont légèrement augmenté jusqu’à présent cette année, s’échangeant mercredi à environ 3 270 $.

Les ventes d’actions importantes par les principaux dirigeants d’entreprise sont souvent effectuées sur la base d’un calendrier établi à l’avance.

Bezos est la personne la plus riche du monde, avec actuellement une valeur nette de 191 milliards de dollars, selon Bloomberg.

Bezos détenait 14% d’Amazon au 16 février, selon la procuration annuelle de la société. Il quittera ses fonctions de PDG plus tard cette année et sera remplacé par le chef d’Amazon Web Services Andy Jassy. Bezos restera président exécutif.

Dans le cadre de son accord de divorce avec MacKenzie Scott en 2019, le fondateur d’Amazon a reçu 75% des actions Amazon du couple et a conservé le droit de vote pour les actions restantes.

Après le divorce, Scott a donné l’année dernière plus de 5 milliards de dollars de sa vaste richesse à diverses organisations. Scott a également signé The Giving Pledge, un engagement à donner la majorité de sa fortune à des œuvres caritatives. Elle est classée n ° 21 sur la liste de Bloomberg avec une valeur nette de 57,8 milliards de dollars.

Bezos a accru sa philanthropie ces dernières années, notamment une initiative de 10 milliards de dollars sur le changement climatique et le fonds Day 1 de 2 milliards de dollars, qui soutient les services aux sans-abri et l’éducation de la petite enfance.