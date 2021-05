Jeff Blackburn, ancien dirigeant d’Amazon, quitte son poste de capital-risque après 5 semaines de travail

L’ancien cadre d’Amazon, Jeff Blackburn, s’exprime à son alma mater, Dartmouth College, en 2015 (Dartmouth / Eli Burakian Photo, utilisé avec permission.)

Lorsque Jeff Blackburn a annoncé sa retraite d’Amazon en février après 22 ans, le lieutenant de longue date de Jeff Bezos a souligné qu’il ne prenait pas sa retraite et a laissé entendre que des nouvelles viendraient pour son prochain déménagement. Cela a provoqué une vague de spéculations dans la salle de presse de . sur les grandes entreprises technologiques, médiatiques ou sportives qu’il pourrait diriger ensuite, nous avons donc été un peu surpris quand il a décroché un poste dans la célèbre société de capital-risque de la Silicon Valley Bessemer Venture Partners.

Maintenant, selon les rapports de The Information and Newcomer, Blackburn quitte son rôle quotidien chez Bessemer après seulement cinq semaines pour occuper un rôle de gestion. Il restera conseiller de Bessemer, un soutien de sociétés telles que Shopify, Twillio, Twitch, DocuSign et Auth0, qui vient de se vendre à Okta pour 6,5 milliards de dollars en mars.

Au moment de son embauche, Bessemer a déclaré à . que Blackburn avait prévu de rester à Seattle.

«Nous soutenons pleinement la décision de Jeff de passer à un nouveau rôle de conseiller en tant que commanditaire spécial de Bessemer Venture Partners», a déclaré un porte-parole du cabinet dans un courrier électronique adressé à . vendredi matin. «Nous comprenons son désir de reprendre un rôle opérationnel et lui souhaitons la meilleure des chances.» Blackburn n’était pas disponible pour une entrevue.

Alors, maintenant, la spéculation recommence: quelle est la prochaine étape pour Blackburn?

Et une autre question: le nouveau rôle de Blackburn sera-t-il aussi bien accueilli par son ancien patron Jeff Bezos. Lorsque Blackburn a pris sa retraite, Bezos a écrit que son ancien collègue «m’a tenu au courant de son prochain chapitre, et je peux vous assurer que c’est très excitant! Je prédis que Jeff sera tout aussi incroyable dans son nouveau rôle qu’il l’a été dans tous ses rôles chez Amazon. Prédiction facile. »

Il n’est pas rare que les sociétés de capital-risque embauchent des opérateurs de haut niveau, avec la promesse de voir le flux des transactions et d’évaluer les entreprises actuelles avec la possibilité qu’elles puissent devenir PDG. Mais ce processus prend souvent des mois ou des années, pas des semaines.

Cela suggère qu’une autre entreprise est venue frapper à la porte une fois que Blackburn a officiellement quitté Amazon.

Blackburn, qui a fréquenté Dartmouth et Stanford, a touché un certain nombre d’unités Amazon au cours de sa carrière de plus de deux décennies dans l’entreprise. Il a travaillé sur Amazon Advertising, Prime Video, Amazon Music et Amazon Studios, et juste avant de prendre sa retraite, il a occupé le poste de vice-président senior du développement commercial mondial où il a supervisé les investissements et les acquisitions.