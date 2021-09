Jeff Daniels sur ce qui l’a attiré dans le meurtre d’une petite ville de ‘American Rust’ ⋆ .

Les meurtres et les petites villes font la télévision captivante (voir: Mare of Easttown, Broadchurch), et American Rust, basé sur le roman de Philipp Meyer, est un ajout digne à ce genre très spécifique.

Situé dans la fiction Buell, en Pennsylvanie, le drame en neuf épisodes est centré sur le chef de police en conflit Del Harris (Jeff Daniels), qui envisage de franchir les limites de la moralité après le fils de la femme qu’il aime, Grace Poe (Maura Tierney, The Affair), est liés à un homicide. « Ce qui m’a attiré [the show] les gens s’accrochaient à leur dignité face à l’obligation de faire des choses qu’ils ne feraient pas normalement », explique Daniels.

Le double lauréat d’un Emmy (pour Godless et The Newsroom) nous en dit plus sur ce coin de pays.

Nous rencontrons Del mesurant et écrasant des pilules. Qu’est-ce que cela nous dit de lui d’emblée?

Jeff Daniels : Il y a une authenticité que nous recherchons. Del a le « cocktail VA », étant revenu d’Irak avec le SSPT. Il essaie de se sevrer [the pills].

Comment décririez-vous la relation de Del et Grace ?

Ils ont été de temps en temps, et Del a toujours été n ° 3 après Virgil [the husband she’s now separated from, played by Mark Pellegrino] et Billy [their adult son, played by Alex Neustaedter]. La série commence avec Del faisant tout ce qu’il faut pour la gagner.

Qu’est-ce que le tournage dans et autour de Pittsburgh a ajouté?

C’est autant un personnage de la série que moi. Les rivières, les cris [small valleys], les cimetières qui se trouvent sur le flanc d’une colline escarpée — tout cela en fait partie.

Que signifie pour vous le titre American Rust ?

Il y a quelque chose à être stagnant, oublié et abandonné. Lorsque vous faites cela sur une pièce d’équipement, elle rouille et nous n’en avons plus besoin.

Vous avez grandi à Chelsea, Michigan. Vous devez connaître intimement ces petites villes.

Oui, si le jeu d’acteur n’avait pas fonctionné, j’aurais travaillé dans l’entreprise de bois de mon père dans une petite ville. Mon monde entier aurait été cette ville. Ce que la série essaie de faire, c’est de dire que ce sont de bonnes personnes qui regardent en bas et doivent faire de mauvais choix pour survivre.

Rouille américaine, Séries Première, dimanche 12 septembre, 10/9c, Showtime

Ceci est un extrait du numéro d’aperçu d’automne 2021 de TV Guide Magazine. Pour plus d’informations sur la nouvelle saison télévisée d’automne, découvrez le numéro en kiosque le jeudi 26 août.