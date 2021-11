Jeff Epstein est parti mais l’enquête n’a pas été oubliée – et ses associés le ressentent

Parfois, le système judiciaire peut évoluer avec une lenteur apparemment interminable. C’est particulièrement vrai du point de vue du public, où tous les rouages ​​internes ne sont pas visibles. Cependant, dans le cas de Jeffrey Epstein, de temps en temps, une lueur brille qui montre clairement que l’enquête est toujours en cours.

[Photo by Rick Friedman/Corbis via .]

Epstein est décédé dans une cellule de prison en août 2019, dans ce qui a été officiellement qualifié de suicide, malgré les nombreux doutes du public. Les gens craignaient que l’enquête ne meurt avec lui, mais au cours des deux années qui ont suivi, il y a eu une poignée de développements pertinents concernant le réseau sexuel d’enfants qu’il aurait organisé et certains des associés qui lui sont liés.

Plus récemment, CNN a rapporté que Jes Staley, PDG de Barclays, a démissionné de son poste en réponse à l’enquête. Staley a déclaré qu’il regrettait d’avoir eu une relation avec Epstein et qu’il s’était rendu compte qu’il ne connaissait pas l’homme aussi bien qu’il le pensait. Il dit qu’il n’a pas eu de contact avec Epstein depuis 2015 (bien que la condamnation initiale d’Epstein et l’accord de plaidoyer aient eu lieu au cours de la décennie précédente).

Il n’est pas le premier associé d’Epstein à ressentir le pincement. Le Washington Post a rapporté en 2019 la démission de Joi Ito du MIT Media Lab, après que des associations avec le trafiquant sexuel accusé ont fait surface peu de temps après la mort d’Epstein Un riche financier, Epstein avait été un donateur de nombreux projets, mais Ito et d’autres auraient fait des efforts pour cacher ses dons aux leurs.

Voir également



Il y a également eu la démission d’Alex Acosta en tant que secrétaire au Travail, en raison de l’examen minutieux de son rôle dans l’accord de plaidoyer initial d’Epstein, et bien sûr, Ghislaine Maxwell, l’une des plus proches collaborateurs d’Epstein, qui est accusée de l’avoir aidé à recruter des filles mineures, attend toujours essai.

Dans l’ensemble, même si le grand public ne voit peut-être pas toutes les preuves que le système évolue, il semble que les personnes liées à Epstein en soient bien conscientes.

Steph Bazzle

Steph Bazzle fait des reportages sur les problèmes sociaux et la religion pour Hill Reporter. Elle se concentre sur des histoires qui parlent du droit de chacun de pratiquer ce en quoi ils croient et de recevoir le soutien de leurs communautés et des représentants du gouvernement. Vous pouvez la joindre à Steph@HillReporter.com

Lien source