Jeff et Lauren Lowe arrêtés pour DUI ⋆ 10z viral

Des gardiens de zoo assiégés Jeff et Lauren Lowe ont été arrêtés samedi dans une affaire de conduite en état d’ébriété, et l’un d’eux a déclaré qu’ils étaient en effet “en train de se défouler” plus tôt.

“Nous voulons nous excuser pour le manque de jugement que nous avons affiché hier soir”, Jeff Lowe, 56 ans, a déclaré dans une déclaration à son compte Instagram vérifié. Il a qualifié leur visite en prison de “bien méritée”.

Des policiers auraient arrêté le couple samedi vers 1 h 50 du matin, soupçonné de conduite avec facultés affaiblies. Un officier a vu un Ranger Rover blanc avec les tags Oklahoma « TGRK1NG » sauter un trottoir à grande vitesse en quittant un parking, selon le rapport de police obtenu par KROF. La plaque d’immatriculation est assez ironique. Bien que les Lowes aient été présentés dans les docuseries Netflix Tiger King, le spectacle a été nommé d’après et se concentrait le plus sur le gardien de zoo rival Passage Joseph Maldonado alias Joe Exotique.

Quant à l’allégation DUI, Lauren Lowe, 30 ans, s’est penchée par la porte du côté du conducteur et a appelé à l’aide dans une « élocution trouble », a déclaré la police. Le passager arrière et Jeff Lowe, qui était assis devant, sont sortis du véhicule, ont déclaré les flics. Jeff Lowe est monté sur le siège du conducteur, ont déclaré les agents. L’officier sur les lieux a allumé les plafonniers de sa voiture de patrouille.

“Lauren est restée à l’extérieur du véhicule et Jeffery a commencé à rouler en direction nord sur N. Pennsylvania Ave. jusqu’à ce qu’il arrive sur un parking au 2600 N. Pennsylvania Ave”, a déclaré la police. “Avant d’entrer dans le parking, Jeffery a changé de voie de la voie intérieure à la voie extérieure sans signalisation.”

Selon le récit, l’agent qui a procédé à l’arrestation a frappé à la fenêtre et a senti une forte odeur d’alcool lorsque le suspect est sorti. Le défendeur a été décrit comme ayant des difficultés à se tenir debout, semblant manquer de coordination et avoir des troubles de l’élocution. Jeff Lowe a échoué à un test du regard, a effectué un premier test d’haleine au poste de police de .18 BrAC et un second à .17 BrAC, ont déclaré des agents.

Dans sa déclaration, Lowe n’a pas expliqué en détail ce qui s’était passé avant l’arrestation, sauf pour reconnaître avoir bu. Il a qualifié les dernières semaines de douloureuses après avoir perdu leurs “enfants comme nous l’avons fait”. (Le gouvernement fédéral a récemment saisi des dizaines de lions, tigres et autres grands félins du parc Tiger King du couple à Thackerville, Oklahoma. Les autorités ont fait des allégations de mauvais soins.)

“Pendant que nous brûlions de la vapeur vendredi soir, nous avons perdu la trace du nombre de personnes qui nous donnaient à boire”, a déclaré Jeff Lowe dans sa déclaration sur l’affaire DUI. « Comme beaucoup d’entre vous le savent probablement, si vous faites trop la queue, vous vous arrêtez rarement jusqu’à ce qu’il soit trop tard. C’est une leçon que j’ai prêchée à mes enfants pendant 12 ans. Il a ajouté: “J’aurais dû suivre mes propres conseils.”

