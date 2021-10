Jeff Fisher nie l’affirmation de Gruden selon laquelle la NFL a exhorté les béliers à rédiger Michael Sam

Jeff Fisher appelle BS sur Jon Gruden … disant que l’entraîneur avait tout faux lorsqu’il a affirmé dans un e-mail que la NFL l’avait forcé, lui et les Rams, à rédiger Michel Sam.

Fisher a publié une longue déclaration mardi soir réfutant l’affirmation de Gruden selon laquelle Roger Goodell était celui qui a fait pression sur l’entraîneur-chef pour qu’il choisisse Sam au 7e tour du repêchage de la NFL en 2014 en raison de l’orientation sexuelle du passeur.

« En tant qu’entraîneur-chef pendant plus de 20 ans », a déclaré Fisher, « nous avons repêché ou non des joueurs en fonction de diverses qualités. Leur orientation sexuelle ne jouerait jamais – et ne devrait jamais – jouer un rôle dans la prise de décision. traiter. »

Fisher a ajouté: « La NFL ne m’a jamais encouragé ou découragé concernant la sélection d’un prospect potentiel. »

Dans l’un des nombreux Gruden e-mails grossiers envoyés entre 2011 et 2018 qui ont été rendus publics cette semaine … Jon a écrit à un dirigeant de l’équipe de football de Washington qu’il pensait que Goodell avait exhorté Fisher à prendre Sam parce qu’il était gay.

Dans l’e-mail, Gruden a utilisé une insulte anti-gay pour décrire Sam.

Fisher a déclaré dans sa déclaration qu’il était toujours un grand partisan de Sam … et a salué le courage qu’il lui a fallu pour rendre publique sa préférence sexuelle.

« Je continue de soutenir Michael et sa décision de devenir le premier joueur ouvertement homosexuel éligible au repêchage de la ligue », a déclaré Fisher. « Il a fallu du courage pour servir de modèle à ces joueurs de football compétitifs qui peuvent aussi être homosexuels. »

Sam a joué dans les quatre matchs de pré-saison des Rams au cours de son année recrue… mais a été coupé juste avant le début de la saison régulière. Il a ensuite signé un contrat pour rejoindre l’équipe d’entraînement des Cowboys de Dallas, mais a également été supprimé après quelques semaines seulement.

Sam n’a plus jamais fait son entrée dans la ligue, mais a joué dans la LCF, devenant ainsi le premier athlète ouvertement gai de l’histoire de la ligue canadienne.