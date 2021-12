La star de Goldbergs, Jeff Garlin, a été au centre d’allégations et de rumeurs de mauvaise conduite sur le plateau de la série. Après quelques semaines de spéculation, Maureen Ryan de Vanity Fair a finalement pris contact avec Garlin lui-même et a appris quelques détails sur la situation.

Pour le fond, Sony Pictures Television a répondu aux demandes de renseignements sur le statut de Garlin dans l’émission, donnant une déclaration simple qui a laissé de nombreuses questions en suspens. « Le bien-être de nos acteurs et de notre équipe est de la plus haute importance pour nous. C’est une question d’emploi et elle est traitée par les RH et la production. » Selon Ryan, les rumeurs qui s’étaient propagées impliquaient un « modèle de conduite verbale et physique » qui mettait certains sur le plateau mal à l’aise.

Dans ce nouveau Q&A @VanityFair, je parle longuement avec Jeff Garlin; sur les enquêtes RH, la conduite envers ses collègues, ce qu’il pense devoir ou ne pas changer ; déséquilibres de pouvoir et plus… https://t.co/JknRpu2wxl – Mo Ryan (@moryan) 3 décembre 2021

Le comportement en question comprend le fait de toucher ou de serrer dans ses bras des personnes avec ou sans consentement, un langage que certains ont trouvé inapproprié et d’autres comportements. Selon la source de Vanity Fair, « Il s’en est tiré parce qu’il se disait qu’il était un gros ours en peluche, disant des choses comme : » Oh tu me connais, juste un gros bol de bouillie, je suis un câlin. Je t’aime tout simplement. »

Garlin a contacté personnellement pour parler à Ryan et a partagé son point de vue sur la situation et ses désaccords avec Sony. Selon la star de Curb Your Enthusiasm, il n’a pas été licencié de la série, il a fait l’objet d’une enquête par les RH trois saisons consécutives et ses sentiments envers le sentiment d’un environnement de travail « dangereux ».

« Mon opinion est que j’ai mon processus sur la façon dont je suis drôle, en termes de scène et de ce que je dois faire. Ils estiment que cela fait un espace de travail » dangereux « », a déclaré Garlin au point de vente. « Maintenant, remarquez, ma bêtise de créer un espace de travail dangereux – je ne comprends pas comment c’est. Et je suis dans une émission de comédie. Je suis toujours une personne gentille et réfléchie. Je fais des erreurs, bien sûr. Mais ma comédie est pour soulager la douleur des gens. Pourquoi voudrais-je jamais causer de la douleur à quelqu’un pour rire ? C’est de l’intimidation. C’est tout simplement injustifié. «

« C’est là que nous en sommes. Je n’ai pas été licencié à cause de cela. Nous pensons juste différemment. Maintenant, quand je suis chez Curb Your Enthusiasm, par exemple, si je ne fais pas les choses dont nous parlons , Larry David – ou un caméraman, le producteur, qui est une femme – beaucoup de gens viennent me voir et me demandent si je vais bien », a poursuivi Garlin. « Je dois faire ce que je dois faire pour garder mon énergie et faire ce que je fais. Donc je ne sais pas quoi dire. Pour moi, si vous êtes un remplaçant dans une émission et que vous ne comme le contenu ou le comportement… Si quelqu’un s’en prend à vous, c’est différent.

Donc, alerte spoiler : Jeff Garlin n’a pas été viré des Goldbergs. Je pense que les problèmes soulevés dans ce Q&R ont une pertinence bien au-delà d’une seule émission. Et en terminant je dirai juste… – Mo Ryan (@moryan) 3 décembre 2021

La discussion de Garlin avec Ryan est crue et honnête, le journaliste gardant Garlin sur le point et parfois sur la défensive. Il donne sa version de la situation de la manière dont il la voit et comment elle s’applique au récit plus large sur les plateaux de cinéma ou de télévision. C’est aussi une discussion respectueuse et rafraîchissante qui peut ne pas convenir à toutes les personnes qui la lisent, mais elle frappe différemment de ce que nous avons vu dans d’autres situations.

L’acteur n’est pas certain que la série revienne pour une autre saison et admet qu’il ne voulait pas revenir en raison de la situation des ressources humaines, mais il ne voulait pas non plus laisser tomber les acteurs et l’équipe sur le plateau. « Peut-être que je ne suis pas aussi bon que je le pense, mais j’essaie [showing] chacun la gentillesse et le respect. Je me sens aussi libre de plaisanter avec eux, et il est clair que certaines de mes blagues manquent, et j’ai blessé des gens. Et cela me rend triste », a déclaré Garlin pour clore le chat.