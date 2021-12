Jeff Garlin quitte ‘The Goldbergs’ après des enquêtes sur les RH

L’acteur Jeff Garlin ne reviendra pas dans la comédie à succès d’ABC Les Goldbergs à la suite de plusieurs allégations d’inconduite et d’une enquête des RH sur son comportement sur le plateau. Garlin et Sony Pictures Television ont conclu un accord mutuel pour que Garlin ne revienne pas dans la série, qui tourne actuellement sa neuvième saison. Sa sortie est effective immédiatement, a confirmé The Hollywood Reporter. Pour le moment, les représentants de Garlin, ABC et Sony TV n’ont pas commenté le départ de l’acteur.

Garlin a joué dans la sitcom bien-aimée des années 1980 depuis ses débuts en 2013. Selon THR, le personnel de la série a été informé mercredi par un producteur vétéran que Garlin ne reviendrait pas dans la série. Ce producteur aurait déclaré que la décision était « mutuelle ». Garlin devait continuer à filmer la neuvième saison en cours, qui se compose de 18 épisodes, bien que sa sortie soit effective immédiatement et qu’il ne terminera pas son travail. On ne sait pas comment la série abordera son absence, qui suivra la perte de Pops de George Sagal. ABC n’a pas encore pris de décision concernant une potentielle 10e saison de The Goldbergs.

Le départ de Garlin de la série intervient des semaines après que des informations ont été rapportées selon lesquelles Garlin était au centre d’allégations et de rumeurs de mauvaise conduite sur le plateau de la série. Dans une interview avec Maureen Ryan de Vanity Fair, Garlin a répondu à ces accusations, les rejetant comme étant « drôles » et « idiots » sur le plateau de la série. Garlin a déclaré: « Mon opinion est que j’ai mon processus sur la façon dont je suis drôle, en termes de scène et de ce que je dois faire. Ils pensent que cela en fait un espace de travail » dangereux « . Maintenant, remarquez, mon la bêtise de créer un espace de travail dangereux – je ne comprends pas comment c’est. Et je suis dans une émission de comédie. Je suis toujours une personne gentille et réfléchie. Je fais des erreurs, bien sûr. » Révélant qu’il y avait eu plusieurs enquêtes RH sur son comportement, Garlin a également rejeté les rumeurs selon lesquelles il avait été licencié de l’émission et a répondu aux spéculations sur sa possible sortie.

« Nous essayons d’arriver à un endroit où nous arrivons à un accord. Soit je peux me comporter comme [they want] ou pas », a-t-il dit. « Nous verrons, mais je ne suis pas licencié et je n’ai pas été licencié… Quand je tournerai plus de jours, juste pour que ça se passe bien, je ne ferai aucun de mes trucs idiots ou quoi que ce soit, par respect. »

Garlin a joué dans The Goldbergs depuis 2013 en tant que Murray Goldberg, le mari de Beverly Goldberg et le patriarche de la famille Goldberg. L’émission a été un succès majeur pour ABC, restant l’une des séries comiques les plus fortes du réseau. En dehors de The Goldbergs, Garlin joue également dans Curb Your Enthusiasm de HBO, auquel il est également attaché en tant que producteur exécutif.