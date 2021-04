Jeff Goldblum et Sam Neill s’amusent avec ces Thor: rumeurs d’amour et de tonnerre

Cependant, il est intéressant de noter que si Jeff Goldblum est dans Thor: Love and Thunder, ce fait n’a pas été rendu public. Nous connaissons tant d’autres acteurs, comme Christian Bale et Russell Crowe, qui apparaissent dans le film; il n’y a aucune raison évidente de ne pas révéler le retour du Grand Maître si cela se produit. Bien qu’à ce stade, il semble que le film devienne plus difficile qu’il ne le ferait probablement si la vérité était connue. Alors peut-être que c’est pourquoi nous ne savons pas avec certitude. Nous découvrirons, de quelle manière ou de l’autre, lorsque Thor: Love and Thunder arrivera en salles en février de l’année prochaine.