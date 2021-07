Jeff Goldblum révèle que la ligne emblématique du jour de l’indépendance était, en fait, un clin d’œil à Jurassic Park

C’était une réplique suggérée par Steven Spielberg sur le plateau. ‘Hé, Jeff, peut-être cette fois’, comme je me souviens vaguement, ‘dites avec pédantisme, comme c’est votre manière académique’ – il y avait toujours un élément cérébral dans ce personnage, j’essayais toujours de le rendre un peu plus, vous savez, cool et centré sur le gésier, et vous savez, torride. Mais il a dit : « Je veux que vous disiez : « Il faut aller plus vite », quelque chose comme ça. C’est donc ce qui s’est passé alors.