Jeff Hardy apparaît sur le stream de son frère Matt après des retombées bizarres avec la WWE

Jeff Hardy a fait sa première apparition publique depuis sa sortie de la WWE la semaine dernière.

Lors d’une émission non télévisée au Texas plus tôt ce mois-ci, Hardy a quitté le ring avant la fin de l’événement principal et a traversé la foule. Il a été renvoyé chez lui après la tournée de la WWE, et comme l’ont rapporté The Post et d’autres médias, la WWE lui a offert la possibilité d’aller en cure de désintoxication. Il a refusé et a été libéré de son contrat.

Hardy, 44 ans, est apparu lundi dans l’émission Twitch de son frère Matt. Jeff a retiré une paire d’écouteurs, a déclaré qu’il avait écouté « Release Me » de Wilson Phillips – une chanson dont le titre a une pertinence thématique évidente – et a fait la promotion de certains concerts où il jouera de la guitare acoustique dans le Midwest plus tard cette semaine.

Plus tard dans le stream, Matt Hardy, qui a lutté pendant un certain nombre d’années à la WWE et est maintenant dans le rival AEW, avait un message pour toute personne préoccupée par la santé de son frère après avoir eu le moment bizarre au salon de la maison et a refusé d’aller en cure de désintoxication .

« Pour les personnes qui s’inquiètent pour Jeff, qui s’inquiètent pour Jeff, je suis ici pour vous dire qu’il va bien et qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter ou de s’inquiéter pour lui », a déclaré Matt Hardy. « Je vais dire ceci, je vais prêcher ici une seconde : en 2003, lorsque mon frère a été libéré pour la première fois de la WWE, j’étais alors inquiet pour lui. Il était dans un endroit très sombre. Nous étions encore jeunes, nous étions nouveaux et ce genre de choses était tout à fait nouveau pour nous. J’étais alors très légitimement inquiet et inquiet pour mon frère. Cela a pris quelques années, mais il a en quelque sorte franchi cette étape, puis plus tard, il y a eu des moments évidents où Jeff et moi-même avons eu des problèmes parce que nos corps étaient tellement battus avec des pilules et ainsi de suite.

Matt et Jeff Hardy apparaissent ensemble dans l’émission Twitch du premier.

Matt Hardy a déclaré que ces problèmes appartiennent au passé et que Jeff est la « meilleure version de lui-même » qu’il ait jamais vue.

« Nous avons tous les deux dépassé cela et Jeff n’a aucun problème avec cela », a-t-il poursuivi. « Je ne. Nous n’allons pas. Ne le sera jamais. Et puis en 2019, il y a eu un moment où il y avait tellement de drames et Jeff avait ses problèmes d’alcool, qui sont très bien documentés, et la WWE a fini par le faire aller en cure de désintoxication, à ce moment-là.

L’ancien lutteur de la WWE Jeff Hardy en 2017.

« Après avoir traversé cette période, ce fut une très bonne expérience pour lui et il a tellement appris. Je pouvais beaucoup mieux communiquer avec lui parce que j’avais aussi vécu le même type d’affaire. Nous avions cela en commun dont nous pouvions parler. Notre relation était également tendue à l’époque parce que ma femme et moi faisions tout ce que nous pouvions pour tenir Jeff et sa famille responsables parce que nous étions inquiets pour eux à propos de son comportement, et j’étais inquiet pour Jeff à l’époque. Mais au cours des deux dernières années et demie, Jeff a été la meilleure version de lui-même que j’aie jamais vue.

Alors, que s’est-il passé lors de l’événement au Texas lorsque Jeff a quitté le ring tôt ?

« C’est l’histoire de Jeff à raconter », a déclaré son frère.

Matt a confirmé que la WWE avait libéré son frère après avoir refusé d’entrer en cure de désintoxication : honnête à la vérité de Dieu.

« Parfois, les paramètres dans lesquels vous travaillez à la WWE peuvent être très écrasants. Quand vous y allez, vous savez à quoi vous vous inscrivez.