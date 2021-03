Les Hardy Boyz sont l’une des équipes de lutte professionnelle les plus révolutionnaires jamais vues.

Il ne fait aucun doute qu’ils sont déjà des légendes vivantes et que leur héritage est assuré, mais les deux hommes continuent à travailler dans le domaine de la lutte, juste avec des promotions différentes.

Hardy Boyz en tant que champions de SmackDown Live Tag Team

Jeff reste à la WWE et a été utilisé comme un talent de milieu de gamme depuis qu’il a surmonté de nombreuses blessures et qu’il est revenu l’année dernière.

Matt est maintenant à AEW, le plus grand rival de la WWE. Matt a récemment eu une sortie exceptionnelle avec le pendu Adam Page et il a utilisé sa créativité pour étoffer différents personnages et aider de jeunes artistes comme Private Party.

S’adressant à ESPN, Jeff a expliqué les différences entre la société de longue date de la WWE de Vince McMahon et le nouvel enfant du quartier, AEW, et comment les Hardy Boyz réussissent même lorsqu’ils sont séparés.

«C’est vraiment cool», a-t-il dit. «Matt est à AEW et avant que la pandémie ne frappe, leurs foules étaient incroyablement en feu. C’était tellement excitant de les regarder.

«Ils sont très différents de la WWE. Je ne sais pas comment l’expliquer mais ils sont comme, plus ouverts d’esprit. La WWE est en quelque sorte réglée sur leurs manières.

«Cela a changé plusieurs fois au fil des ans, surtout depuis l’ère Attitude. C’est bien différent. Dieu merci, nous ne nous frappons plus à la tête avec des chaises, parce que cela m’inquiète. C’est beaucoup plus sûr maintenant. Mais pour moi d’être là où je suis à la WWE maintenant et pour Matt d’être dans l’autre monde de la lutte, c’est tellement cool. C’est cool que nous puissions nous séparer tout en réussissant. »

Jeff Hardy est vraiment aimé des fans de la WWE

Matt Hardy a fait ses débuts à AEW l’année dernière

Les Hardy Boyz sont revenus à la WWE en 2017 après environ huit ans d’absence de la société.

Le duo a toujours été étroitement associé aux échelles et à leur style casse-cou.

Ils faisaient partie des trois équipes qui ont aidé à créer le concept Tables, Ladders and Chairs qui est maintenant un solide pay-per-view pour la WWE.

Jeff ayant 43 ans et Matt 46 ans, ils entrent évidemment dans l’hiver de leur carrière d’un point de vue sur le ring, mais ils peuvent toujours contribuer à l’entreprise à bien des égards une fois leurs bottes suspendues.

La question sera de savoir où.